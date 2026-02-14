«ما را دار بزنید اگر حقیقت داشت» این واکنش تند و عصبی «مسعود پزشکیان» رییس‌جمهوری ایران به رفیق دیرین و حامی انتخاباتی‌اش، تنها یک جدال لفظی ساده نیست؛ لرزه‌ای است که بر پیکره جبهه اصلاحات و دولت مستقر افتاده است. «علی شکوری‌راد» با دست گذاشتن بر تاکتیک امنیتی نظام، مدعی شد که «کشته‌سازی» نه ادعای رسانه‌ها، بلکه رویکرد آشنای نیروهای امنیتی است که حتی در مقالات نظامی هم به صراحت آمده است تا کشتار و سرکوب را مشروعیت‌بخشی کند. اشاره شکوری به مقاله‌ای است که سال ۹۵ چاپ شد و نویسندگان با بررسی روش‌ها و نظرات فرماندهان نظامی از قربانی کردن نیروهای خودی برای توجیه کشتار حرف میزنند

عطا محامد - ایران وایر

شکورای‌راد وقتی این موضوع را بازگویی کرد، باعث شد تا مخالفان و مقامات سیاسی جلوی این سخنان بایستند. «مهدی کوچک‌زاده»، نماینده مجلس در ۱۶ بهمن با ادبیاتی تهاجمی خواستار پایان دادن به مدارا با این فعال سیاسی شد و فریاد زد: «با آقای شکوری‌رادی که در شرایط جنگ تمام عیار نسبت به نیروهای نظامی و امنیتی آن مزخرفات را نسبت می‌دهد برخورد نمی‌شود. بگیرید جلوی آنها را و با این وضع نمی‌شود کشور را اداره کرد.» اندکی پس از این گفته‌ها بود که شکوری‌راد بازداشت شد تا نشان داده شود که در دکترین امنیتی حاکم، مرز میان نقد سیاسی و «تهدید وجودی» تنها به باریکی یک سخنرانی است.

شکوری راد چه می‌گوید؟

در حالی که جمهوری اسلامی فضای سرکوب را گسترانده است و کمتر چهره سیاسی به نقد مستقیم قرائت رسمی می‌پردازد، علی شکوری‌راد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در نشست معاونین ستاد پزشکیان که در تاریخ ۱۴ بهمن برگزار شد، عملا اعلام کرد که روایت جمهوری اسلامی از کشتارهای روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه را باور ندارد.

شکوری‌راد در این سخنرانی استدلال می‌کند که اگرچه ریشه اعتراضات در انباشت نارضایتی‌های معلمان و بازنشستگان بود، اما زمان آغاز آن با «تدبیر نهادهای اطلاعاتی» و هم‌زمان با تعطیلات دانشگاه‌ها تنظیم شده بود تا حرکت‌ها مهارپذیر باقی بماند. با این حال، او ادعا می‌کند که گستره اعتراضات از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و با حضور تخمینی ۱.۵ میلیون نفر در ۴۰۰ شهر و ۹۰۰ نقطه کشور، دستگاه‌های امنیتی را غافلگیر کرد. به گفته او، آمار تقریباً رسمی نشان‌دهنده خروج کنترل اوضاع از دست طراحان اولیه بوده است.

بخش اصلی اظهارات این فعال سیاسی بر استراتژی «تزریق خشونت» حکومت متمرکز است. او مدعی است که نهادهای نظامی برای ایجاد «بهانه سرکوب»، از روش‌هایی نظیر «کشته‌سازی از نیروهای خودی» استفاده کرده‌اند. شکوری‌راد با استناد به مقالات علمی منتشر شده در نشریات نظامی، از جمله نشریه «دانشگاه امام حسین»، اشاره می‌کند که در این متن‌ها از کشته‌سازی نیروهای وابسته به حاکمیت و تخریب اماکنی مانند مساجد و امامزاده‌ها صراحتاً به عنوان روش‌هایی برای توجیه برخوردهای بعدی یاد شده است. از نظر او، «پروژه کشته‌سازی» یک روایت ساختگی است که به طور سیستماتیک برای سلب مسئولیت از حکومت در کشتار معترضان به کار می‌رود.

مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

شکوری‌راد عملکرد پزشکیان را در مواجهه با این وقایع نقد می‌کند و او را فریب‌خورده می‌داند. این نماینده سابق مجلس معتقد است پذیرش و تکرار گزارش‌های امنیتی در تلویزیون توسط رییس‌جمهور، نه‌تنها وجهه او را به عنوان یک نیروی میانه مخدوش کرده، بلکه نوعی نادیده گرفتن درک عمومی جامعه تلقی می‌شود. او به تناقض حاکمیت در ادعای تأمین امنیت و هم‌زمان وقوع رویدادهای «داعش‌گونه» در کشور اشاره کرده و تأکید می‌کند که در چنین شرایطی، به جای تکرار روایت‌های امنیتی، این خودِ نهادهای امنیتی هستند که باید مورد بازخواست قرار گیرند.

تهدید وجودی و قربانی‌سازی

اشاره شکوری‌راد به یک مقاله از مجموعه مجلات زیرنظر دانشگاه امام حسین است. به احتمال زیاد آنچه وی می‌گوید اشاره به یک مقاله است که سال ۹۵ در «فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران‌های اجتماعی» منتشر شد. نام این مقاله « عملیات روانی و تأثیر آن بر اغتشاشات شهری» است که توسط «ابولفضل امیری»، استادیار دانشگاه امام حسین و «حمید نفاوی»، که در آن زمان دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بحران بود، نوشته شده است. اطلاعات زیادی در مورد نفاوی وجود ندارد اما وی بعد از دوره ارشد خود همکاری با نیروهای نظامی را ادامه داده و در نگارش دو کتاب با نام‌های «تجهیزات کنترل اجتماعی» و «جنگ شهری» نیز مشارکت داشته است.