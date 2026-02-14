کسری ناجی، خبرنگار بیبیسی، به رضا پهلوی: «مردم شما را نمیخواهند؛ آیا شما...؟»
رضا پهلوی: «این از آن نوع سؤالهایی است که از رسانهای که نمایندهاش هستید، انتظار دارم بشنوم...»
سوال مغرضانه کسری ناجی خبرنگار معلوم الحال و جواب هوشمندانه شاهزاده رضا پهلوی که او و بی بی سی را با خاک یکسان کرد-- cheshm_abi (@chawshin_83) February 14, 2026
کسری ناجی و بی بی سی فارسی شرم بر شما@bbcpersian @BBCKasraNaji https://t.co/yP7drbzeWH pic.twitter.com/m0pgr1TQXK
کلیپ کامل:
کسری ناجی در ابتدای جملهاش در سوالی از رضا پهلوی گفت که او نماینده مردم ایران نیست و این یک «فکت» است، بعد سوال پرسید چرا او نماینده همه نیست!-- تنسیتاکسیدو (@Tenne30Tuxedo) February 14, 2026
برای من خیلی جالبه که کسری ناجی سالهاست خبرنگار بیبیسی فارسی هست، درصورتیکه حتی زبان فارسی رو نمیتونه خوب صحبت کنه، تمام گزارشات او... pic.twitter.com/mgoBaACJZP
***
رادیو زمانه چپ علیه دموکراسی!