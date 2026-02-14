کسری ناجی در ابتدای جمله‌اش در سوالی از رضا پهلوی گفت که او نماینده مردم ایران نیست و این یک «فکت» است، بعد سوال پرسید چرا او نماینده همه نیست!

برای من خیلی جالبه که کسری ناجی سال‌هاست خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی هست، درصورتیکه حتی زبان فارسی رو نمی‌تونه خوب صحبت کنه، تمام گزارشات او... pic.twitter.com/mgoBaACJZP