اینو من نمیگم و قربون صدقه ی خودامون نمیرم؛ ایشون داره میگه: سخنگو و معاون اول پلیس آلمان!
البته مخالفان پهلوی و مردم ایران و طرفداران مجاهدین خلق و تورکستان و کوردستان و بچه مذهبی های مدرن و خصوصا سایبری های حکومت نکبت خواهند گفت این هم هوش مصنوعی ه، و پلیس آلمان خر ه و آلمان ها هم اشتباه می کنن و شکمی حرف می زنن و ما محاسبه کردیم تو هر متر مربع جا سه نفر جا می گیرن و ما با ابزار دقیق محاسباتی دیدیم تو او دو تا مستطیلی که جمعیت جمع شده بودن سه هزار نفر آدم جمع شده بودن که اونا هم اکثرشون پناهنده های خارجی بودن که واسه آب و غذا آورده شده بودن و از این حرفا!
اما ما در مقابل این مزخرف گویی ها چه کار می کنیم؟! هیچی می خندیم و از کشته شده هامون در ایران یاد می کنیم و بهشون میگیم ما از نبود شماها به شدت غمگینیم ولی به شماها افتخار می کنیم که به دنیا نشون دادید ایرانی شجاع و دلاور، ایرانی مبارز و آزادیخواه یعنی چی و تا عمر داریم شما عزیزان رو فراموش نمی کنیم.
من فیلم های زیادی از تجمع عزیزان مون در آلمان و تورنتو و لس آنجلس و جاهای دیگه ی دنیا دیدم و همین طور فریاد بچه های تهرون رو از فراز بام ها شنیدم و خصوصا بی اثر شدن جنگ روانی حکومتی ها و شکست سخت شون منو خیلی خوشحال کرد.
گاگول ها فکر کردن این موضوع جنگ روانی را فقط اونا بلدن و خبر ندارند که ما به چشم خودمون، شوروی و آلمان شرقی و رومانی رو دیدیم و شیوه های جنگ روانی شون رو توو کتاب های فنی خوندیم و کتاب های دانشگاه امام حسین حکومت نکبت رو که ترجمه ی دست و پا شکسته کتاب های آکادمی مسکو و اشتازی آلمان هست رو پیش از به دنیا اومدن این اراذل و تاسیس دانشگاه امام حسین خوندیم و الان هم درس های جنگ روانی اونا رو به شکل کتاب و فایل پی.دی.اف جلو چشمامون داریم و تاکتیک هاشون رو که با افتخار منتشرش کردن می دونیم چی ها هست مثلا مسخره کردن مخالف ها و کوچیک نمایی کارهای بزرگی که می کنن و میزان تاثیر این روش بر افکار مخالف ها و ناامید کردن مردم و این که چه کارهای موثری میشه برای خراب کردن روحیه مردم معترض کرد مثلا نفوذی ها رو وسط معترض ها فرستاد یا با اعتراف گیری از معترض ها مردم رو ترسوند و غیره اینا رو ماها هم از بر هستیم و ما هم به سلاح های روانی یی مجهز هستیم که سواد این آقایون بهشون قد نمیده و موثرترین سلاح ما همون حقیقت و ارائه ی خستگی ناپذیر و مداوم اون هست در مقابل دروغ ها و شامورتی بازی های دستگاه امنیت و تبلیغات حکومت!
حالا شما آقای حکومت نکبت اسلامی، تشکر پلیس آلمان از ما ایرانی های آزادیخواه رو گوش کن و حضور جمعیت رو در مونیخ و تورنتو ببین و متوجه شو که با کی ها طرفی!
توهین سایت تسنیم به شرکت کنندگان در تجمع مونیخ: