اینو من نمیگم و قربون صدقه ی خودامون نمیرم؛ ایشون داره میگه: سخنگو و معاون اول پلیس آلمان!

البته مخالفان پهلوی و مردم ایران و طرفداران مجاهدین خلق و تورکستان و کوردستان و بچه مذهبی های مدرن و خصوصا سایبری های حکومت نکبت خواهند گفت این هم هوش مصنوعی ه، و پلیس آلمان خر ه و آلمان ها هم اشتباه می کنن و شکمی حرف می زنن و ما محاسبه کردیم تو هر متر مربع جا سه نفر جا می گیرن و ما با ابزار دقیق محاسباتی دیدیم تو او دو تا مستطیلی که جمعیت جمع شده بودن سه هزار نفر آدم جمع شده بودن که اونا هم اکثرشون پناهنده های خارجی بودن که واسه آب و غذا آورده شده بودن و از این حرفا!

اما ما در مقابل این مزخرف گویی ها چه کار می کنیم؟! هیچی می خندیم و از کشته شده هامون در ایران یاد می کنیم و بهشون میگیم ما از نبود شماها به شدت غمگینیم ولی به شماها افتخار می کنیم که به دنیا نشون دادید ایرانی شجاع و دلاور، ایرانی مبارز و آزادیخواه یعنی چی و تا عمر داریم شما عزیزان رو فراموش نمی کنیم.

من فیلم های زیادی از تجمع عزیزان مون در آلمان و تورنتو و لس آنجلس و جاهای دیگه ی دنیا دیدم و همین طور فریاد بچه های تهرون رو از فراز بام ها شنیدم و خصوصا بی اثر شدن جنگ روانی حکومتی ها و شکست سخت شون منو خیلی خوشحال کرد.