ایران اینترنشنال - پلیس تورنتو اعلام کرد مردی در کانادا به دلیل تهدید آنلاین علیه تجمعی در حمایت از اعتراض‌ها در ایران، که بخشی از تظاهرات «روز جهانی اقدام» بود، بازداشت شده است. این تجمع قرار بود روز شنبه برگزار شود.



به گفته پلیس، ماموران روز جمعه از تهدیدی در شبکه‌های اجتماعی علیه شرکت‌کنندگان در این رویداد مطلع شدند. پلیس اعلام کرد متهم در فضای مجازی تهدید کرده به شرکت‌کنندگان آسیب خواهد رساند و با سلاح گرم در محل تجمع حاضر خواهد شد تا مانع برگزاری آن شود.



پلیس تورنتو افزود مایکل دیوید هالند، ۵۶ ساله و ساکن برلینگتون، بازداشت و به تهدید به قتل یا وارد کردن آسیب بدنی متهم شده است.