صفحه نخست » امیرفرشاد ابراهیمی: همین امروز! صدها پیکر بی‌هویت از جان‌باختگان اعتراضات در آرامستان کرج

afe.jpgامیرفرشاد ابراهیمی در شبکه اجتماعی اکس، با انتشار این ویدیو نوشت:

صدها پیکر بی‌هویت از جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه به این گورستان منتقل شده است. به کارکنان دستور داده شد این اجساد را در گورهای جمعی و بدون شناسایی دفن کنند؛ دستوری که مستقیماً از نهادهای امنیتی رژیم صادر شده بود

طبق اطلاعات منتشرشده، کارکنان آرامستان در اقدامی انسانی و شجاعانه از اجرای این جنایت سر باز زدند و به جای دفن دسته‌جمعی، اجساد را گروه‌بندی کردند و از چهره‌هایشان به‌صورت گروه‌های ۱۰ نفره عکس‌برداری نمودند تا خانواده‌های داغ‌دار بتوانند عزیزان خود را شناسایی کنند.

***

