امیرفرشاد ابراهیمی در شبکه اجتماعی اکس، با انتشار این ویدیو نوشت:

صدها پیکر بی‌هویت از جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه به این گورستان منتقل شده است. به کارکنان دستور داده شد این اجساد را در گورهای جمعی و بدون شناسایی دفن کنند؛ دستوری که مستقیماً از نهادهای امنیتی رژیم صادر شده بود

طبق اطلاعات منتشرشده، کارکنان آرامستان در اقدامی انسانی و شجاعانه از اجرای این جنایت سر باز زدند و به جای دفن دسته‌جمعی، اجساد را گروه‌بندی کردند و از چهره‌هایشان به‌صورت گروه‌های ۱۰ نفره عکس‌برداری نمودند تا خانواده‌های داغ‌دار بتوانند عزیزان خود را شناسایی کنند.

⚠️ Graphic content



The video is from Behesht-e Sakineh Cemetery in Karaj, recorded on Saturday, February 14, 2026.



Hundreds of unidentified bodies of those killed during the January protests were transferred to this cemetery. Cemetery staff were ordered to bury these bodies in... pic.twitter.com/yxQSTyXa2f -- Amir Farshad EBRAHIMI (@Goftaniha) February 15, 2026

