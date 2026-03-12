Thursday, Mar 12, 2026

صفحه نخست » فوری، مقر لشکر ۹۲ زرهی در اهواز هدف حمله قرار گرفت

ahvaz.jpg

هدف قرار دادن قرارگاه سپاه در تیپ زرهی اهواز توسط جنگنده های آمریکا و اسرائیل

امروز پنجشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۴، جنگنده های آمریکا و اسرائیل، قرارگاه سپاه در محدوده لشکر ۹۲ زرهی را هدف قرار دادند. در پی این حمله هوایی، ستون دود در آسمان مشاهده می شود و گزارش ها حاکی از انهدام کامل این قرارگاه است.

***

مطلب قبلی...
cry.jpg
گریه کردن علم‌الهدی در نماز جمعه امروز
مطلب بعدی...
oveisibanner.jpg
اظهارنظر مراد اویسی درباره "بیانیه" مجتبی خمینی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar12.jpg
چهره های ماتم زده در تشییع جنازه سرداران نظام در حمله اخیر
one12.jpg
شوخی کاربران فضای مجازی با مجتبی خامنه ای
daily12-1.jpg
فرح پهلوی در افتتاحیه نمایشگاه «کلِر-اُبسکور» پاریس
oholic12.jpg
تنگه ای که می‌تواند سفره جهان را خالی کند
goftar26-1.jpg
ايست بازرسی‌های بسیج در قم همزمان با جنگ
daily12.jpg
این طراحان ایرانی صنعت مد را متحول کردند
gtv.jpg
از وزارت ارشاد تا تورنتو؛ علیرضا نامور حقیقی کیست
oholic11.jpg
چرا بعضی هامون این روزها بی حس شدیم

از سایت های دیگر

خبر خانوادگی جدید از ابی
از زبان یک عکس: فمینیست‌های کوته بین غربی در حضور خمینی
هنگام ارگاسم چه اتفاقی در مغز شما رخ می‌دهد؟
کاریکاتور: عذاب الهی های لس آنجلسی

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
ممنوعیت راهپیمایی حامیان جمهوری اسلامی در لندن
janjal.jpg
راز تازه «زن ناشناس»؛ با یک سرنوشتی تراژیک
euro.jpg
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar12-2.jpg
عبارت جنجالی ژن خوب با بازگشت محمدرضا عارف به عرصه سیاست
one11-1.jpg
سرهنگ کیومرث جهان‌بینی رییس گروه محافظان شاه و فرح

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy