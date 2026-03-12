



هدف قرار دادن قرارگاه سپاه در تیپ زرهی اهواز توسط جنگنده های آمریکا و اسرائیل



امروز پنجشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۴، جنگنده های آمریکا و اسرائیل، قرارگاه سپاه در محدوده لشکر ۹۲ زرهی را هدف قرار دادند. در پی این حمله هوایی، ستون دود در آسمان مشاهده می شود و گزارش ها حاکی از انهدام کامل این قرارگاه است.

REPORT 🔴



Iran's Ahvaz armored corps base wiped out. pic.twitter.com/LvgtFCe0PQ -- Open Source Intel (@Osint613) March 12, 2026

***