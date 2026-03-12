Thursday, Mar 12, 2026

صفحه نخست » اگر رهبر دستور بدهد، جانم را می‌دهم»؛ بازداشت زن ایرانی به‌خاطر تهدید تروریستی در بلژیک

tiktok.jpgشبکه اچ ال ان - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

یک زن ۵۲ ساله ایرانی در شهر سِنت‌ترویدن بلژیک پس از انتشار پیام‌های تهدیدآمیز در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. او در یکی از ویدئوهای خود گفته بود حاضر است در صورت صدور «فتوا» از سوی رهبر جمهوری اسلامی حتی جان خود را برای انجام حمله‌ای مرگبار فدا کند.

پلیس فدرال منطقه لیمبورگ شامگاه سه‌شنبه این زن را در شهر سنت‌ترویدن دستگیر کرد. در همین پرونده یک مرد ۲۶ ساله که گفته می‌شود پسر اوست نیز بازداشت شده است. دادستانی اعلام کرده این زن مظنون است که در شبکه‌های اجتماعی پیام‌هایی حاوی تهدید به خشونت و احتمال انجام حمله منتشر کرده است.

در یکی از ویدئوهایی که در تیک‌تاک منتشر شده، این زن به زبان فارسی می‌گوید:
«اگر رهبر فتوا بدهد، به خدا قسم جانم را فدا می‌کنم.»

او در ادامه تهدید خود را شدیدتر کرده و می‌گوید:
«حتی اگر لازم باشد نارنجکی به خودم ببندم و میان این کثافت‌ها بروم.»

بر اساس محتوای ویدئوها، به نظر می‌رسد این تهدیدها متوجه ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در اروپا بوده است؛ به‌ویژه کسانی که در تجمعات اعتراضی علیه حکومت ایران شرکت می‌کنند. این زن در ویدئوهای خود به ایرانیانی اشاره می‌کند که در تظاهرات با پرچم‌های اسرائیل یا آمریکا حاضر می‌شوند و از جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند.

انتشار این پیام‌های تهدیدآمیز توجه پلیس را جلب کرد و به دنبال آن تحقیقات قضایی آغاز شد. دادستانی لیمبورگ اعلام کرده که پرونده با اتهام «تهدید به انجام حمله» و «انتشار پیام دروغین درباره حمله تروریستی» در حال بررسی است.

این دو مظنون فعلاً در بازداشت به سر می‌برند و قاضی تحقیق باید درباره ادامه بازداشت یا آزادی آنها تصمیم بگیرد.

مطلب قبلی...
plance.jpg
شکار یکی‌یکی هواپیماهای جمهوری اسلامی
مطلب بعدی...
maral.jpg
روایت تکان‌دهنده یک زن ایرانی از تجاوز گروهی توسط نیروهای سرکوب

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar12.jpg
چهره های ماتم زده در تشییع جنازه سرداران نظام در حمله اخیر
daily12-1.jpg
فرح پهلوی در افتتاحیه نمایشگاه «کلِر-اُبسکور» پاریس
one12.jpg
شوخی کاربران فضای مجازی با مجتبی خامنه ای
oholic12.jpg
تنگه ای که می‌تواند سفره جهان را خالی کند
goftar26-1.jpg
ايست بازرسی‌های بسیج در قم همزمان با جنگ
daily12.jpg
این طراحان ایرانی صنعت مد را متحول کردند
gtv.jpg
از وزارت ارشاد تا تورنتو؛ علیرضا نامور حقیقی کیست
oholic11.jpg
چرا بعضی هامون این روزها بی حس شدیم

از سایت های دیگر

یک عکس از دوران شاه، شب ژانویه‌ای که ایران جزیرۀ ثبات شد
چینی‌ها چگونه بدون سوزن از بیمار آزمایش خون می‌گیرند
نازیسم به سبک ایرانی
«قصر دیوانگان»؛ داستان قدیمی‌ترین آسایشگاه روانی جهان

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
ممنوعیت راهپیمایی حامیان جمهوری اسلامی در لندن
janjal.jpg
راز تازه «زن ناشناس»؛ با یک سرنوشتی تراژیک
euro.jpg
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar12-2.jpg
عبارت جنجالی ژن خوب با بازگشت محمدرضا عارف به عرصه سیاست
one11-1.jpg
سرهنگ کیومرث جهان‌بینی رییس گروه محافظان شاه و فرح

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy