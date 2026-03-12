شبکه اچ ال ان - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا
یک زن ۵۲ ساله ایرانی در شهر سِنتترویدن بلژیک پس از انتشار پیامهای تهدیدآمیز در شبکههای اجتماعی بازداشت شد. او در یکی از ویدئوهای خود گفته بود حاضر است در صورت صدور «فتوا» از سوی رهبر جمهوری اسلامی حتی جان خود را برای انجام حملهای مرگبار فدا کند.
پلیس فدرال منطقه لیمبورگ شامگاه سهشنبه این زن را در شهر سنتترویدن دستگیر کرد. در همین پرونده یک مرد ۲۶ ساله که گفته میشود پسر اوست نیز بازداشت شده است. دادستانی اعلام کرده این زن مظنون است که در شبکههای اجتماعی پیامهایی حاوی تهدید به خشونت و احتمال انجام حمله منتشر کرده است.
در یکی از ویدئوهایی که در تیکتاک منتشر شده، این زن به زبان فارسی میگوید:
«اگر رهبر فتوا بدهد، به خدا قسم جانم را فدا میکنم.»
او در ادامه تهدید خود را شدیدتر کرده و میگوید:
«حتی اگر لازم باشد نارنجکی به خودم ببندم و میان این کثافتها بروم.»
بر اساس محتوای ویدئوها، به نظر میرسد این تهدیدها متوجه ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در اروپا بوده است؛ بهویژه کسانی که در تجمعات اعتراضی علیه حکومت ایران شرکت میکنند. این زن در ویدئوهای خود به ایرانیانی اشاره میکند که در تظاهرات با پرچمهای اسرائیل یا آمریکا حاضر میشوند و از جمهوری اسلامی انتقاد میکنند.
انتشار این پیامهای تهدیدآمیز توجه پلیس را جلب کرد و به دنبال آن تحقیقات قضایی آغاز شد. دادستانی لیمبورگ اعلام کرده که پرونده با اتهام «تهدید به انجام حمله» و «انتشار پیام دروغین درباره حمله تروریستی» در حال بررسی است.
این دو مظنون فعلاً در بازداشت به سر میبرند و قاضی تحقیق باید درباره ادامه بازداشت یا آزادی آنها تصمیم بگیرد.
