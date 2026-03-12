اعداد تصادفی، کد فارسی؛ سیگنالی مرموز که پخش آن پس از شروع جنگ ایران آغاز شده است

رادیو فردا - حدود ۱۲ ساعت پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند، یک سیگنال رادیویی مرموز روی موج کوتاه شروع به پخش کرده است.

در این سیگنال خش‌دار که تقریباً روزی دو بار صبح زود و اوایل شب به وقت هماهنگ جهانی (UTC) پخش می‌شود، صدای مردی به زبان فارسی شنیده می‌شود که رشته‌ای از اعداد ظاهراً تصادفی را می‌خواند.

🚨📻 JUST HEARD: A mysterious V32 numbers station has activated on 7910 kHz broadcasting in Farsi/Persian, sending long coded number sequences on shortwave radio. Heard clearly by listeners around 18:00 UTC encrypted signals that look like a one‑way message to an unknown... pic.twitter.com/NeHzYP1tim -- War Monitoring (@WarMonitoring_x) March 5, 2026

اعداد برای مدتی خوانده می‌شوند و سپس مکثی ایجاد می‌شود که در آن واژهٔ «توجه» سه بار تکرار می‌شود.

این پخش مرموز توجه جامعهٔ جهانی علاقه‌مندان و ردیابان آماتور رادیویی را جلب کرده و آن‌ها در حال تبادل اطلاعات و سرنخ‌ها دربارهٔ منبع و هدف احتمالی آن هستند.

پیچیده‌تر شدن ماجرا با پارازیت

پنج روز بعد، ماجرا پیچیده‌تر شد. از ۱۳ اسفند، روی این سیگنال پارازیت انداخته شد؛ نویز الکترونیکی شدیدی که شنیدن اعداد را تقریباً غیرممکن می‌کرد. پخش اصلی برای مدتی متوقف شد و سپس به فرکانس موج کوتاه دیگری منتقل شد.

آکین فرناندز، از صاحب‌نظران فناوری قدیمی رادیویی موسوم به «ایستگاه‌های اعداد»، می‌گوید:

«جالب است که روی فرکانس اولیه پارازیت انداخته شد؛ یعنی کسی نمی‌خواهد گیرندهٔ این پیام‌ها اعداد را بشنود.»

به گفتهٔ او، این وضعیت نشان‌دهندهٔ یک تقابل فنی است:

«دو طرف علیه یکدیگر عمل می‌کنند. سؤال اصلی این است که چه کسی توانایی ایجاد چنین پارازیتی را دارد.»

فرناندز می‌گوید ایالات متحده چنین توانایی‌ای دارد؛ در این صورت ممکن است پخش از سوی ایران باشد. از سوی دیگر، اگر ایران پارازیت انداخته باشد، احتمال دارد منبع پخش آمریکا باشد. با این حال او معتقد است «احتمالاً این یک عملیات علیه ایران است».