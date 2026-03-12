اعداد تصادفی، کد فارسی؛ سیگنالی مرموز که پخش آن پس از شروع جنگ ایران آغاز شده است
رادیو فردا - حدود ۱۲ ساعت پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند، یک سیگنال رادیویی مرموز روی موج کوتاه شروع به پخش کرده است.
در این سیگنال خشدار که تقریباً روزی دو بار صبح زود و اوایل شب به وقت هماهنگ جهانی (UTC) پخش میشود، صدای مردی به زبان فارسی شنیده میشود که رشتهای از اعداد ظاهراً تصادفی را میخواند.
🚨📻 JUST HEARD: A mysterious V32 numbers station has activated on 7910 kHz broadcasting in Farsi/Persian, sending long coded number sequences on shortwave radio. Heard clearly by listeners around 18:00 UTC encrypted signals that look like a one‑way message to an unknown... pic.twitter.com/NeHzYP1tim-- War Monitoring (@WarMonitoring_x) March 5, 2026
اعداد برای مدتی خوانده میشوند و سپس مکثی ایجاد میشود که در آن واژهٔ «توجه» سه بار تکرار میشود.
این پخش مرموز توجه جامعهٔ جهانی علاقهمندان و ردیابان آماتور رادیویی را جلب کرده و آنها در حال تبادل اطلاعات و سرنخها دربارهٔ منبع و هدف احتمالی آن هستند.
پیچیدهتر شدن ماجرا با پارازیت
پنج روز بعد، ماجرا پیچیدهتر شد. از ۱۳ اسفند، روی این سیگنال پارازیت انداخته شد؛ نویز الکترونیکی شدیدی که شنیدن اعداد را تقریباً غیرممکن میکرد. پخش اصلی برای مدتی متوقف شد و سپس به فرکانس موج کوتاه دیگری منتقل شد.
آکین فرناندز، از صاحبنظران فناوری قدیمی رادیویی موسوم به «ایستگاههای اعداد»، میگوید:
«جالب است که روی فرکانس اولیه پارازیت انداخته شد؛ یعنی کسی نمیخواهد گیرندهٔ این پیامها اعداد را بشنود.»
به گفتهٔ او، این وضعیت نشاندهندهٔ یک تقابل فنی است:
«دو طرف علیه یکدیگر عمل میکنند. سؤال اصلی این است که چه کسی توانایی ایجاد چنین پارازیتی را دارد.»
فرناندز میگوید ایالات متحده چنین تواناییای دارد؛ در این صورت ممکن است پخش از سوی ایران باشد. از سوی دیگر، اگر ایران پارازیت انداخته باشد، احتمال دارد منبع پخش آمریکا باشد. با این حال او معتقد است «احتمالاً این یک عملیات علیه ایران است».
«ایستگاههای اعداد»؛ میراث جنگ سرد
این پخش مرموز یادآور فناوری قدیمی موسوم به «ایستگاههای اعداد» است؛ ابزاری که در دوران جنگ سرد برای انتقال پیامهای محرمانه به جاسوسان در نقاط مختلف جهان استفاده میشد.
در این روش، رشتهای تصادفی از اعداد از طریق رادیو پخش میشود. تنها کسی که «دفترچهٔ رمز یکبارمصرف» در اختیار دارد میتواند پیام واقعی را رمزگشایی کند.
سیگنالهای موج کوتاه میتوانند مسافتهای بسیار طولانی را طی کنند و از جو زمین بازتاب یابند؛ بنابراین هر کسی قادر به شنیدن آنهاست، اما فقط دارندهٔ کلید رمز میتواند مفهوم پیام را درک کند.
فرناندز میگوید این نوع رمزگذاری عملاً «غیرقابل شکستن» است:
«کلیدهای عددی کاملاً تصادفیاند و هیچ عملیات ریاضیای وجود ندارد که بتوان با آزمون همهٔ حالتها رمز را شکست.»
شناسایی سیگنال جدید
به نوشتهٔ وبلاگ Priyom که توسط علاقهمندان رادیو اداره میشود، این پخش فارسی نخستین ایستگاه اعداد جدید در چند سال اخیر است. اعضای این وبلاگ آن را شناسایی کرده و نام V32 را برایش انتخاب کردهاند.
بر اساس تحلیل سیگنالها، محل احتمالی فرستنده در محدودهای میان شمال ایتالیا، سوئیس، غرب آلمان، شرق فرانسه، بلژیک و هلند قرار دارد.
اما اندکی بعد پارازیت آغاز شد.
«پارازیت حبابی»
در دوران جنگ سرد، حکومتهای بلوک شوروی اغلب پخشهایی مانند بیبیسی، دویچهوله یا رادیو اروپای آزاد را با نویزی ناموزون مختل میکردند؛ روشی که به «پارازیت حبابی» معروف بود.
به گفتهٔ وبلاگ Priyom، در ۱۳ اسفند همین نوع پارازیت روی فرکانس پخش V32 ظاهر شد و شنیدن آن را دشوار کرد. این موضوع باعث شد پخش برای مدتی قطع و سپس به فرکانس دیگری منتقل شود.
مائونو ریتالُو، مدیر پایگاه داده شرکت آلمانی Radio Data Center، میگوید:
«در ابتدا تصور میشد این یک ایستگاه جاسوسی برای جمهوری اسلامی باشد، اما وقتی پارازیت حبابی ظاهر شد، همهچیز تغییر کرد.»
او میگوید همین نوع پارازیت پیشتر علیه رادیو فردا، صدای آمریکا فارسی، پخش موج کوتاه ایران اینترنشنال و بیبیسی فارسی استفاده شده است.
نظریههای مختلف دربارهٔ منشأ سیگنال
در جامعهٔ جهانی علاقهمندان رادیو، نظریههای مختلفی دربارهٔ منبع این پخش مطرح شده است. برخی ایالات متحده را منشأ احتمالی میدانند؛ شاید برای ارسال پیامهای رمزگذاریشده به مأموران داخل ایران.
نظریههای دیگر به اسرائیل یا حتی ترکیه اشاره میکنند؛ کشوری که در کارزار آمریکا و اسرائیل مشارکت ندارد، اما یکی از رقیبان منطقهای تهران محسوب میشود.
برخی نیز احتمال میدهند کل ماجرا بخشی از یک عملیات روانی باشد؛ ایستگاهی که در نخستین روز جنگ بهطور ناگهانی آغاز به کار کرده اما ویژگیهای فنی کافی برای تضمین دریافت کامل پیامها ندارد.
ابهامهای تازه
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) به پرسش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی دربارهٔ این سیگنال پاسخی نداده است.
در همین حال، شبکه ABC News در گزارشی در ۱۸ اسفند اعلام کرد دولت آمریکا به نهادهای اجرای قانون دربارهٔ «ارتباطات رمزگذاریشدهٔ رهگیریشده» هشدار داده است.
در این گزارش مشخص نشده که این ارتباطات دقیقاً به چه چیزی اشاره دارد یا آیا به سیگنال مرموز V32 مربوط میشود یا نه. با این حال در این هشدار آمده است:
«هرچند در حال حاضر نمیتوان محتوای دقیق این پخشها را تعیین کرد، اما ظهور ناگهانی یک ایستگاه جدید با ویژگیهای بازپخش بینالمللی مستلزم افزایش سطح هوشیاری است.»
