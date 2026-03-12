امیت سگال - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

کمی پس از آغاز جنگ، قطر اعلام کرد که تأسیسات مایع‌سازی گاز طبیعی خود را در پی حمله ایران تعطیل کرده است. پیامدها فوری بود: مازاد گاز در بازار جهانی ناگهان از بین رفت و قیمت انرژی به سرعت افزایش یافت.

ایالات متحده نسبت به قیمت انرژی بسیار حساس است به‌ویژه رئیس‌جمهور کنونی که بازگشتش به قدرت تا حد زیادی بر موج نارضایتی ناشی از تورم افسارگسیخته بنا شده بود.

اما اندکی بعد گزارشی به رئیس‌جمهور ارائه شد که احتمال می‌داد این ماجرا بخشی از یک طرح گسترده‌تر باشد: هماهنگی میان ایران و قطر برای تعطیلی این تأسیسات با هدف افزایش فشار جهت پایان دادن به جنگ. بر اساس این روایت، ترامپ به‌شدت خشمگین شد و اعلام کرد که چنین روندی قابل قبول نخواهد بود.

وضعیت قطر نیز قابل تأمل است. اگر تهدید جمهوری اسلامی از میان برود، دیگر دلیلی برای حضور یک پایگاه نظامی بزرگ آمریکا در دوحه باقی نمی‌ماند؛ و بدون چنین حضوری، نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیک این «امیرنشین گازی» به‌سرعت کاهش خواهد یافت. شاید به همین دلیل است که از آغاز جنگ، مقام‌های قطری چندین پیام آشتی‌جویانه و غیرمعمول برای اسرائیل فرستاده‌اند. ناگهان حملات اسرائیل دیگر در شبکه الجزیره با عنوان «نسل‌کشی» توصیف نمی‌شود.

با این حال، حتی برخی از متحدان نزدیک اسرائیل مانند امارات نیز در معرض پیامدهای این جنگ قرار دارند. به همین دلیل، هم برای آن‌ها و هم برای اسرائیل، پایان جنگ باید با یک نتیجه قاطع همراه باشد.