امیت سگال - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا
کمی پس از آغاز جنگ، قطر اعلام کرد که تأسیسات مایعسازی گاز طبیعی خود را در پی حمله ایران تعطیل کرده است. پیامدها فوری بود: مازاد گاز در بازار جهانی ناگهان از بین رفت و قیمت انرژی به سرعت افزایش یافت.
ایالات متحده نسبت به قیمت انرژی بسیار حساس است بهویژه رئیسجمهور کنونی که بازگشتش به قدرت تا حد زیادی بر موج نارضایتی ناشی از تورم افسارگسیخته بنا شده بود.
اما اندکی بعد گزارشی به رئیسجمهور ارائه شد که احتمال میداد این ماجرا بخشی از یک طرح گستردهتر باشد: هماهنگی میان ایران و قطر برای تعطیلی این تأسیسات با هدف افزایش فشار جهت پایان دادن به جنگ. بر اساس این روایت، ترامپ بهشدت خشمگین شد و اعلام کرد که چنین روندی قابل قبول نخواهد بود.
وضعیت قطر نیز قابل تأمل است. اگر تهدید جمهوری اسلامی از میان برود، دیگر دلیلی برای حضور یک پایگاه نظامی بزرگ آمریکا در دوحه باقی نمیماند؛ و بدون چنین حضوری، نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیک این «امیرنشین گازی» بهسرعت کاهش خواهد یافت. شاید به همین دلیل است که از آغاز جنگ، مقامهای قطری چندین پیام آشتیجویانه و غیرمعمول برای اسرائیل فرستادهاند. ناگهان حملات اسرائیل دیگر در شبکه الجزیره با عنوان «نسلکشی» توصیف نمیشود.
با این حال، حتی برخی از متحدان نزدیک اسرائیل مانند امارات نیز در معرض پیامدهای این جنگ قرار دارند. به همین دلیل، هم برای آنها و هم برای اسرائیل، پایان جنگ باید با یک نتیجه قاطع همراه باشد.
برخلاف اسرائیل، بسیاری از کشورهای منطقه دولت خود را در شرایط جنگی دائمی بنا نکردهاند. اگر در سالهای آینده آنها به خط مقدم رویارویی تبدیل شوند، انگشت اتهام بهسوی اسرائیل نشانه خواهد رفت با تمام پیامدهای پیچیدهای که چنین وضعیتی به همراه دارد.
در چنین شرایطی، رهبران قطر ممکن است در اقدامی ناگزیر، حماس را از خاک خود اخراج کنند. بهانه رسمی میتواند «عدم محکومیت حملات ایران» از سوی حماس باشد، اما دلیل واقعی احتمالاً تلاش دوحه برای نزدیکتر شدن به غرب است.
احتمال فروپاشی حکومت آیتاللهها در ایران، معنای دیگری هم دارد: پایان دوران «میانجیگری». اگر امپراتوری تروریسم شیعه وجود نداشته باشد، دیگر نه گروگانی برای معامله باقی میماند، نه جنگی برای پایان دادن، و نه پولی برای روانکاری این سازوکارها.
رهبران حماس نیز شرایط آسانی ندارند. بعید است ترکیه بهراحتی از آنها استقبال کند بهویژه حالا که رجب طیب اردوغان دریافته دونالد ترامپ، که تصور میکرد در جیب اوست، در واقع مدتهاست رابطهای پنهانی با کردهایی برقرار کرده که اردوغان از آنها بیزار است.
در نهایت، وقتی «پدر» به «مادر» حمله میکند، حماس چه باید بکند؟
این هفته سفارت ایران در دوحه دفتر یادبودی برای مرگ علی خامنهای گشود. ایرانیها انتظار داشتند پس از سالها همکاری، رهبران حماس برای ادای احترام حاضر شوند. اما در شرایطی که قطر خود زیر آتش موشکهای بالستیک قرار دارد، چنین پیامی برای دوحه خوشایند نیست.
بنابراین آنها تردید کردند، و باز هم تردید کردند و دفتر یادبود، دستکم فعلاً، خالی مانده است.