Thursday, Mar 12, 2026

صفحه نخست » پشت پرده تعطیلی مشکوک تأسیسات گاز قطر؛ بازی دیپلماتیک تهران و دوحه برای فشار به ترامپ؟

segalbanner.jpgامیت سگال - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

کمی پس از آغاز جنگ، قطر اعلام کرد که تأسیسات مایع‌سازی گاز طبیعی خود را در پی حمله ایران تعطیل کرده است. پیامدها فوری بود: مازاد گاز در بازار جهانی ناگهان از بین رفت و قیمت انرژی به سرعت افزایش یافت.

ایالات متحده نسبت به قیمت انرژی بسیار حساس است به‌ویژه رئیس‌جمهور کنونی که بازگشتش به قدرت تا حد زیادی بر موج نارضایتی ناشی از تورم افسارگسیخته بنا شده بود.

اما اندکی بعد گزارشی به رئیس‌جمهور ارائه شد که احتمال می‌داد این ماجرا بخشی از یک طرح گسترده‌تر باشد: هماهنگی میان ایران و قطر برای تعطیلی این تأسیسات با هدف افزایش فشار جهت پایان دادن به جنگ. بر اساس این روایت، ترامپ به‌شدت خشمگین شد و اعلام کرد که چنین روندی قابل قبول نخواهد بود.

وضعیت قطر نیز قابل تأمل است. اگر تهدید جمهوری اسلامی از میان برود، دیگر دلیلی برای حضور یک پایگاه نظامی بزرگ آمریکا در دوحه باقی نمی‌ماند؛ و بدون چنین حضوری، نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیک این «امیرنشین گازی» به‌سرعت کاهش خواهد یافت. شاید به همین دلیل است که از آغاز جنگ، مقام‌های قطری چندین پیام آشتی‌جویانه و غیرمعمول برای اسرائیل فرستاده‌اند. ناگهان حملات اسرائیل دیگر در شبکه الجزیره با عنوان «نسل‌کشی» توصیف نمی‌شود.

با این حال، حتی برخی از متحدان نزدیک اسرائیل مانند امارات نیز در معرض پیامدهای این جنگ قرار دارند. به همین دلیل، هم برای آن‌ها و هم برای اسرائیل، پایان جنگ باید با یک نتیجه قاطع همراه باشد.

برخلاف اسرائیل، بسیاری از کشورهای منطقه دولت خود را در شرایط جنگی دائمی بنا نکرده‌اند. اگر در سال‌های آینده آن‌ها به خط مقدم رویارویی تبدیل شوند، انگشت اتهام به‌سوی اسرائیل نشانه خواهد رفت با تمام پیامدهای پیچیده‌ای که چنین وضعیتی به همراه دارد.

در چنین شرایطی، رهبران قطر ممکن است در اقدامی ناگزیر، حماس را از خاک خود اخراج کنند. بهانه رسمی می‌تواند «عدم محکومیت حملات ایران» از سوی حماس باشد، اما دلیل واقعی احتمالاً تلاش دوحه برای نزدیک‌تر شدن به غرب است.

احتمال فروپاشی حکومت آیت‌الله‌ها در ایران، معنای دیگری هم دارد: پایان دوران «میانجی‌گری». اگر امپراتوری تروریسم شیعه وجود نداشته باشد، دیگر نه گروگانی برای معامله باقی می‌ماند، نه جنگی برای پایان دادن، و نه پولی برای روان‌کاری این سازوکارها.

رهبران حماس نیز شرایط آسانی ندارند. بعید است ترکیه به‌راحتی از آن‌ها استقبال کند به‌ویژه حالا که رجب طیب اردوغان دریافته دونالد ترامپ، که تصور می‌کرد در جیب اوست، در واقع مدت‌هاست رابطه‌ای پنهانی با کردهایی برقرار کرده که اردوغان از آن‌ها بیزار است.

در نهایت، وقتی «پدر» به «مادر» حمله می‌کند، حماس چه باید بکند؟

این هفته سفارت ایران در دوحه دفتر یادبودی برای مرگ علی خامنه‌ای گشود. ایرانی‌ها انتظار داشتند پس از سال‌ها همکاری، رهبران حماس برای ادای احترام حاضر شوند. اما در شرایطی که قطر خود زیر آتش موشک‌های بالستیک قرار دارد، چنین پیامی برای دوحه خوشایند نیست.

بنابراین آن‌ها تردید کردند، و باز هم تردید کردند و دفتر یادبود، دست‌کم فعلاً، خالی مانده است.


عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar12.jpg
چهره های ماتم زده در تشییع جنازه سرداران نظام در حمله اخیر
one12.jpg
شوخی کاربران فضای مجازی با مجتبی خامنه ای
daily12-1.jpg
فرح پهلوی در افتتاحیه نمایشگاه «کلِر-اُبسکور» پاریس
oholic12.jpg
تنگه ای که می‌تواند سفره جهان را خالی کند
goftar26-1.jpg
ايست بازرسی‌های بسیج در قم همزمان با جنگ
daily12.jpg
این طراحان ایرانی صنعت مد را متحول کردند
gtv.jpg
از وزارت ارشاد تا تورنتو؛ علیرضا نامور حقیقی کیست
oholic11.jpg
چرا بعضی هامون این روزها بی حس شدیم

از سایت های دیگر

کدام نوشیدنی از ایست قلبی جلوگیری می‌کند
هفت دلیل تمایل زنان و مردان به شریک جوان‌تر
تصویری تاریخی و شگفت‌انگیز از رصدخانه روبین
علی‌اکبر، آخرین روزنامه‌فروش دوره‌گرد پاریس

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
ممنوعیت راهپیمایی حامیان جمهوری اسلامی در لندن
janjal.jpg
راز تازه «زن ناشناس»؛ با یک سرنوشتی تراژیک
euro.jpg
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar12-2.jpg
عبارت جنجالی ژن خوب با بازگشت محمدرضا عارف به عرصه سیاست
one11-1.jpg
سرهنگ کیومرث جهان‌بینی رییس گروه محافظان شاه و فرح

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy