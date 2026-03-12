Thursday, Mar 12, 2026

kh.jpgکیوان حسینی - سرانجام پیام کتبی مجتبی خامنه‌ای پس از چهار روز سکوت منتشر شد. در این پیام هیچ اشاره‌ای به این چند روز غیبت یا شایعات مربوط به مجروح یا کشته شدنش نشده. همچنین هیچ اشاره‌ای به آتش‌بس، صلح یا تلاش برای پایان دادن به جنگ در آن دیده نمی‌شود. در سبک نوشتار نیز مجتبی خامنه‌ای تلاش کرده به شکلی افراطی از پدرش تقلید کند و مانند او از عبارات عربی، جملات ثقیل و واژه‌های نامتعارف استفاده کند.

در این پیام همچنین هیچ اشاره‌ای به تظاهرات گسترده مخالفان و کشته شدن هزاران نفر در دی‌ماه نشده. اثری از هرگونه دلجویی یا سیاست‌ورزی برای راضی کردن اکثریت جامعه ایران در آن دیده نمی‌شود. سخنی از ناکارآمدی‌های گسترده سیستم، به ‌ویژه در حوزه اقتصاد، به میان نیامده و هیچ وعده‌ای برای بهبود اوضاع داده نشده است. هیچ راه‌حل یا سیاست تازه‌ای نیز ارائه نشده. او برای نوشتن این بیانیه چهار روز فرصت داشته، اما در این مدت حتی یک ابتکار سیاسی جدید به ذهن خودش و مشاورانش نرسیده. آنچه نوشته، نه ‌تنها در این مدت بارها گفته شده، بلکه همین حالا صداوسیمای جمهوری اسلامی همین توصیفات تبلیغاتی و ادعاهای سیاسی را چند برابر ساده‌تر و فارسی‌تر تکرار می‌کند.

او در بیانیه خود به صراحت نشان می‌دهد که چه کسانی را «مردم» می‌داند و مانند پدرش حتی حاضر نیست وجود دیگران را به رسمیت بشناسد. وقتی می‌نویسد «مردم کشور را رهبری کردند»، در واقع به همان اقلیت هوادار نظام اشاره دارد که در این روزها سیاه پوشیدند و در خیابان‌ها عزاداری کردند. مجتبی خامنه‌ای یادآوری می‌کند که همانند پدرش به این گروه تکیه دارد و انتظار دارد که آنان نیز همچون گذشته از او حمایت کنند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این بیانیه نیز تاکید بر ادامه جنگ و گرفتن «انتقام» است. حتی به استفاده از ابزارهایی مانند مسدود کردن تنگه هرمز اشاره شده. و نوشته که گشودن جبهه‌های دیگر در دست بررسی است. این بخش نشان می‌دهد که دست‌کم در این مرحله و در سطح تبلیغاتی، استراتژی رسمی حکومت نه کاهش تنش، بلکه ادامه درگیری نظامی است. در همین چارچوب، مجتبی خامنه‌ای با اشاره به کشورهای منطقه همان دکترین شناخته‌شده جمهوری اسلامی را تکرار می‌کند و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را تهدیدی برای خود می‌داند.

در نهایت، این بیانیه را می‌توان تلاشی برای بازگرداندن نظم نمادین قدرت پس از چند روز بلاتکلیفی دانست. در نظام‌هایی که ساختار قدرت در آن‌ها به شدت شخصی و متمرکز است، حضور رهبر نه فقط یک موضوع تشریفاتی، بلکه بخشی از سازوکار اصلی اقتدار محسوب می‌شود. بنابراین انتشار این پیام بیش از هر چیز پاسخی بود به همان پرسشی که در روزهای گذشته در ذهن بسیاری شکل گرفته بود: آیا مرکز قدرت هنوز وجود دارد؟

و البته تا زمانی که مجتبی خامنه‌ای به شکل علنی دیده نشود، این پرسش همچنان پابرجا خواهد ماند.

