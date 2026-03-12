کیوان حسینی - سرانجام پیام کتبی مجتبی خامنه‌ای پس از چهار روز سکوت منتشر شد. در این پیام هیچ اشاره‌ای به این چند روز غیبت یا شایعات مربوط به مجروح یا کشته شدنش نشده. همچنین هیچ اشاره‌ای به آتش‌بس، صلح یا تلاش برای پایان دادن به جنگ در آن دیده نمی‌شود. در سبک نوشتار نیز مجتبی خامنه‌ای تلاش کرده به شکلی افراطی از پدرش تقلید کند و مانند او از عبارات عربی، جملات ثقیل و واژه‌های نامتعارف استفاده کند.



در این پیام همچنین هیچ اشاره‌ای به تظاهرات گسترده مخالفان و کشته شدن هزاران نفر در دی‌ماه نشده. اثری از هرگونه دلجویی یا سیاست‌ورزی برای راضی کردن اکثریت جامعه ایران در آن دیده نمی‌شود. سخنی از ناکارآمدی‌های گسترده سیستم، به ‌ویژه در حوزه اقتصاد، به میان نیامده و هیچ وعده‌ای برای بهبود اوضاع داده نشده است. هیچ راه‌حل یا سیاست تازه‌ای نیز ارائه نشده. او برای نوشتن این بیانیه چهار روز فرصت داشته، اما در این مدت حتی یک ابتکار سیاسی جدید به ذهن خودش و مشاورانش نرسیده. آنچه نوشته، نه ‌تنها در این مدت بارها گفته شده، بلکه همین حالا صداوسیمای جمهوری اسلامی همین توصیفات تبلیغاتی و ادعاهای سیاسی را چند برابر ساده‌تر و فارسی‌تر تکرار می‌کند.