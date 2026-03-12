این روایت تنها یکی از ده‌ها پیامی است که در ۴۸ ساعت گذشته از داخل ایران رسیده است؛ پیام‌هایی که در آن‌ها مردم در کنار توصیف شرایط دشوار جنگ، از امید خود به پایان حکومت جمهوری اسلامی سخن می‌گویند.

این زن جوان افزود: «بگویید مردم عادی را تنها به‌ دلیل اطلاع‌رسانی درباره شرایط فعلی ایران، به اتهام همکاری با اسرائیل بازداشت می‌کنند. بگویید هر روز صبح با پیامک‌های تهدید وزارت اطلاعات و سپاه از خواب بیدار می‌شویم. به دنیا بگویید که هیچ جای امنی برای پناه گرفتن نیست و تنها راه بازگشت آرامش و امنیت به ایران، نابودی جمهوری اسلامی است. تمام شدن جنگ بدون از بین رفتن جمهوری اسلامی، یعنی قتل‌عامی فجیع‌تر.»

یکی از مخاطبان ایندیپندنت فارسی در تهران روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند، نوشت: «بعد از یک هفته توانستم به‌سختی به اینترنت وصل شوم تا شاید دقایقی از این افسردگی ناشی از تزریق اخبار فاسد جمهوری اسلامی دور باشم. خواستم بگویم ما از جنگ نمی‌ترسیم. ما این روزها از هیچ چیز به اندازه ماندن جمهوری اسلامی نمی‌ترسم. از جایگزین شدن این زباله‌‌ها با پسمانده‌‌هایشان می‌ترسیم. به‌ جای ما فریاد بزنید و بگویید ۲۴۵ ساعت است که اینترنت را روی ما بسته‌اند. بگویید از ما سپر انسانی درست کرده‌اند. بگویید حتی به ساکنان نزدیک اماکن خطرناک هم هشدار تخلیه نمی‌دهند.»

در یازدهمین روز عملیات نظامی اسرائیل و ایالات متحده، در حالی که حملات به مواضع جمهوری اسلامی و مقامات آن در شهرهای مختلف ایران، وارد مرحله تازه‌ای شده است، روایت‌های مردمی متعدد نشان می‌دهد که ایرانیان در کنار نگرانی از پیامدهای جنگ، آن را فرصتی تاریخی برای پایان دادن به حاکمیت جمهوری اسلامی می‌دانند.

«به‌جای مخالفت با جنگ از خارج ایران، به جمهوری اسلامی فشار بیاورید که تسلیم شود و جنگ پایان یابد»

یکی از پیام‌هایی که از تهران دریافت شد، از زندگی روزمره در شرایط جنگی تصویری ارائه می‌دهد. نویسنده این پیام می‌گوید در حالی که صدای انفجار می‌پیچد و جنگنده‌ها در آسمان شهر دیده می‌شوند، زندگی همچنان در جریان است. او گفت: «ما اینجاییم؛ وسط تهرانی که یک کیلوبایت دیتا جابه‌جا نمی‌شود، ولی جنگنده‌های اسرائیل و آمریکا با کمال آرامش از این سر شهر به آن سر شهر می‌روند و ماموریتشان را انجام می‌دهند. بوی سوختگی در هوا، صدای انفجار، لرزیدن شیشه‌ها، پیام‌های یک کلمه‌ای به عزیزانمان که زنده‌ایم، برایمان عادی شده است. مهم آن بچه‌های مظلومی بودند که دی‌ماه با شلیک جمهوری اسلامی کشته‌ شدند و دیگر نیستند.»

او در ادامه با اشاره به برخی ابراز نگرانی‌ها می‌نویسد: «یک‌ بار ما را از موهبت نگرانی‌های خودتان محروم کنید. شاید آخرش خوب تمام شد و بالاخره این روزگار تلخ‌تر از زهر گذشت.»

روایت‌هایی از دل شهر

نازیلا، زن ۳۲ ساله ساکن سعادت‌آباد تهران، در پیامی که برای ایندیپندنت فارسی ارسال کرد، گفت چند روز قبل موشکی به ساختمانی وابسته به سپاه در نزدیکی محل زندگی‌اش اصابت کرد: «صدای انفجار آن‌قدر شدید بود که شیشه‌های خانه ما شکست. دیوارهای خانه ترک برداشت و مادرم برای چند ساعت در شوک بود. با وجود همه این‌ها، وقتی فهمیدیم هدف یک مرکز نظامی سپاه بود، احساس عجیبی داشتیم. ترس بود، اما نوعی امید هم بود. حس می‌کردیم شاید این‌ بار واقعا پایان این حکومت نزدیک شده باشد.»

به گفته او، بسیاری از همسایگان آنان نیز با وجود نگرانی از ادامه جنگ، امیدوارند که نتیجه نهایی پایان جمهوری اسلامی باشد.

محسن، ۴۰ ساله از نارمک تهران، نیز می‌گوید شب‌ها صدای پرواز جنگنده‌ها و انفجارها به بخشی از روال روزمره‌اش تبدیل شده‌اند: «شب‌های اول و دوم خیلی ترسناک بود، اما وقتی دیدیم بیشتر حملات به پایگاه‌های بسیج، کلانتری‌ها و مراکز نظامی است، ترسمان کمتر شد. مردم می‌گویند اگر قرار است این حکومت برود، ما این سختی را تحمل می‌کنیم.»

محسن همچنین تاکید کرد که بزرگ‌ترین نگرانی او و دوستانش این است که جنگ متوقف شود، اما ساختار جمهوری اسلامی همچنان باقی بماند: «اگر این حکومت بماند، انتقامش را از مردم می‌گیرد. دوباره سرکوب‌ها شروع می‌شود. شاید بدتر از قبل.»

بزرگ‌ترین ترس

این نگرانی در خلال سایر روایت‌های رسیده به ایندیپندنت فاسی نیز تکرار می‌شود. حامد، جوانی از شمال ایران، نوشته که پس از چند روز قطعی اینترنت توانسته است با استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ، به شبکه دسترسی پیدا کند. او می‌گوید بزرگ‌ترین ترسش این است که «اسرائیل و آمریکا تصمیم بگیرند ناگهان جنگ را تا همین مرحله خاتمه بدهند، در حالی که ما که داخل ایرانیم و کلی هزینه داده‌ایم».

نیکتا، دانشجوی ۲۴ ساله از تهران، نیز روایت کرده که پس از اعتراض به سروصدای زیاد نیروهای بسیجی در محل زندگی‌شان بابت عزاداری برای علی خامنه‌ای، ماموران با چک کردن دوربین‌های مداربسته مغازه‌ها در تلاش برای شناسایی و بازداشت او بوده‌اند. نیکتا افزود: «حتی تصور اینکه بازهم ما با این‌ها تنها بمانیم، لرزه به جانم می‌اندازد.»

امید به آینده پس از جنگ

در بسیاری از این روایت‌ها، مردم تاکید می‌کنند که هرچند جنگ و ویرانی دردناک است، به باور آن‌ها بازسازی کشور پس از پایان جمهوری اسلامی به‌آسانی امکان‌پذیر خواهد بود. یکی از ساکنان تهران در پیام خود نوشت: «جنگ هرچقدر هم خرابی داشته باشد، می‌شود بعدش دوباره ساخت، اما اگر جمهوری اسلامی بماند، هر سال هزاران نفر را می‌کشد و کشور را بیشتر نابود می‌کند.»

به گفته بسیاری از مخاطبان ایندیپندنت فارسی، نگرانی اصلی آن‌ها نه خود جنگ، بلکه آینده‌ای است که در آن جمهوری اسلامی همچنان بر سر کار بماند.

در تازه‌ترین اخبار از جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی، پیت هگست، وزیر جنگ دولت ترامپ، بعدازظهر سه‌شنبه ۱۹ اسفند به وقت تهران، در یک کنفرانس خبری در واشنگتن دی‌سی گفت که امروز «بار دیگر شدیدترین روز حملات» خواهد بود و جمهوری اسلامی «به‌شدت در حال شکست» است. او اضافه کرد که «طی ۲۴ ساعت گذشته، کمترین میزان موشک‌های شلیک‌شده از ایران را شاهد بوده‌ایم».