Sunday, Feb 15, 2026

صفحه نخست » آمریکا یک نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را در اقیانوس هند توقیف کرد

ship.jpgیورونیوز - پنتاگون روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده پس از رهگیری یک نفتکش تحت تحریم از دریای کارائیب، در اقیانوس هند وارد این شناور شده و آن را توقیف کردند.

وزارت دفاع آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نیروهای آمریکایی وارد «نفتکش ورونیکا ۳» شده و اقدام به «اعمال حق بازرسی، بازدارندگی دریایی و ورود به کشتی» کرده‌اند.

پنتاگون اعلام کرد: «این شناور سعی داشت با امید به فرار، قرنطینه اعلامی رئیس‌جمهور ترامپ را به چالش بکشد. ما آن را از کارائیب تا اقیانوس هند ردیابی کردیم، فاصله را کم کرده و متوقفش ساختیم.»

نفتکش ورونیکا ۳ با پرچم پاناما فعالیت می‌کند و به دلیل ارتباط با ایران تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد.

سازمان تانکر‌ترکرز اعلام کرد: «این کشتی از سال ۲۰۲۳ با نفت روسیه، ایران و ونزوئلا در ارتباط بوده است.»

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

طبق گزارش نهادهای ناظر بر ترددهای دریایی، نفتکش ورونیکا ۳ در تاریخ ۳ ژانویه (هم‌زمان با روز دستگیری نیکلاس مادورو) با محموله‌ای نزدیک به ۲ میلیون بشکه نفت خام و نفت کوره، ونزوئلا را ترک کرده بود.

بنابر اعلام مقامات، این اقدام در راستای تلاش برای هدف قرار دادن نفت غیرقانونی مرتبط با ونزوئلا صورت گرفته است.

مطلب قبلی...
jpierre.jpg
خامنه‌ای برای عبور از بحران جانشینی، جامعه را به خون می‌کشد
مطلب بعدی...
b2.jpg
سلاح فوق‌محرمانه سپاه یا «روحِ سرگردان» در اتوبان؟

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv15.jpg
ژست های مغرضانه کریستین امانپور در مصاحبه با شاهزاده رضا پهلوی
onenews27.jpg
عبدالحسین سرداری؛ شیندلر ایران که شاهزاده از او یاد کرد، کیست؟
goftar15.jpg
حواشی سخنرانی رضا پهلوی برای مردم با تدابیر شدید امنیتی در مونیخ
tv15-1.jpg
حضور فرحناز پهلوی در تظاهرات مونیخ
one19-1.jpg
نفیسه کوهنورد از کار در روزنامه همشهری تا خبرنگاری در بی بی سی
goftar28-1.jpg
محمدرضا گلزار مشتری گالری لوکس بیژن در بورلی هیلز
goftar14-1.jpg
حواشی گفتگو رضا پهلوی با کریستین امانپور در کنفراس امنیتی مونیخ
tv14.jpg
احمد منظری معروف به حاج میثم کیست

از سایت های دیگر

همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
ببینید: مجسمه آزادی آمریکا، در کنار برج ایفل چه می‌کند؟
سرنوشت غم‌انگیز باهوش‌ترین انسان تاریخ
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



ch1.jpg
ترامپ: تغییر رژیم در ایران بهترین اتفاقی است که می‌تواند رخ دهد
daily.jpg
پاسخ ترامپ به سوال: می خواهید چه کسی در ایران قدرت را در دست بگیرید
kayhan.jpg
دوران محمدرضا شاهی؛ شاه و شهبانو در نروژ
one6.jpg
بازدید خاندان سلطنتی هلند از شهر زلزله زده بویین زهرا درسال ۱۳۴۲
hsz.jpg
ماجرای خانه حسن شماعی زاده در تهران چیست و چرا مصادره شده است؟
tv13-1.jpg
چیزهای ساده ای که توی بچگی خیلی کیف میداد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy