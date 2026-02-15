یورونیوز - پنتاگون روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده پس از رهگیری یک نفتکش تحت تحریم از دریای کارائیب، در اقیانوس هند وارد این شناور شده و آن را توقیف کردند.

وزارت دفاع آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نیروهای آمریکایی وارد «نفتکش ورونیکا ۳» شده و اقدام به «اعمال حق بازرسی، بازدارندگی دریایی و ورود به کشتی» کرده‌اند.

پنتاگون اعلام کرد: «این شناور سعی داشت با امید به فرار، قرنطینه اعلامی رئیس‌جمهور ترامپ را به چالش بکشد. ما آن را از کارائیب تا اقیانوس هند ردیابی کردیم، فاصله را کم کرده و متوقفش ساختیم.»

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.



The vessel tried to defy President Trump's... pic.twitter.com/Tran3cLR9g -- Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 15, 2026

نفتکش ورونیکا ۳ با پرچم پاناما فعالیت می‌کند و به دلیل ارتباط با ایران تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد.

سازمان تانکر‌ترکرز اعلام کرد: «این کشتی از سال ۲۰۲۳ با نفت روسیه، ایران و ونزوئلا در ارتباط بوده است.»

طبق گزارش نهادهای ناظر بر ترددهای دریایی، نفتکش ورونیکا ۳ در تاریخ ۳ ژانویه (هم‌زمان با روز دستگیری نیکلاس مادورو) با محموله‌ای نزدیک به ۲ میلیون بشکه نفت خام و نفت کوره، ونزوئلا را ترک کرده بود.

بنابر اعلام مقامات، این اقدام در راستای تلاش برای هدف قرار دادن نفت غیرقانونی مرتبط با ونزوئلا صورت گرفته است.