در سه‌شنبه ۲۸ بهمن و چهلم جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان که در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در اعتراضات سراسری کشته شدند، شهرهای مختلف ایران شاهد برگزاری مراسم‌های یادبود بود؛ مراسم‌هایی که با وجود جو شدید امنیتی، استقرار گسترده نیروهای سرکوب و اختلال‌های اینترنتی برگزار شد.

گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد در آبدانان و مشهد، سرکوب به شکل مستقیم و خشونت‌بار، تا سطح تیراندازی و ایجاد فضای رعب پیش رفته است.