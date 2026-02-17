Tuesday, Feb 17, 2026

صفحه نخست » فوری، چهلم خونین؛ تک‌تیرانداز بر فراز زرهی، مردم زیر آتش

مردم داغدار آبدانان تنها برای ادای احترام بە کشتە‌شدە‌هایشان رفتە بودند، اما ماموران جمهوری اسلامی با خودروی زره‌پوش دوباره بە مراسم یورش بردند و بە سمت مردم آتش گشودند. صدای مردم آبدانان باشید.
***

هم‌زمان با برگزاری مراسم‌های چهلم جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان در شهرهای مختلف، نیروهای حکومتی در آبدانان با خودروهای زرهی به عزاداران یورش بردند و تیراندازی کردند. در مشهد نیز روایت‌ها از درگیری، شنیده شدن صدای تیراندازی و اختلال شدید اینترنت حکایت دارد.

در سه‌شنبه ۲۸ بهمن و چهلم جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان که در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در اعتراضات سراسری کشته شدند، شهرهای مختلف ایران شاهد برگزاری مراسم‌های یادبود بود؛ مراسم‌هایی که با وجود جو شدید امنیتی، استقرار گسترده نیروهای سرکوب و اختلال‌های اینترنتی برگزار شد.

گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد در آبدانان و مشهد، سرکوب به شکل مستقیم و خشونت‌بار، تا سطح تیراندازی و ایجاد فضای رعب پیش رفته است.

