مردم داغدار آبدانان تنها برای ادای احترام بە کشتەشدەهایشان رفتە بودند، اما ماموران جمهوری اسلامی با خودروی زرهپوش دوباره بە مراسم یورش بردند و بە سمت مردم آتش گشودند. صدای مردم آبدانان باشید. pic.twitter.com/1zUahRCIrd-- Hiwa (@hiwa_life) February 17, 2026
خامنهای خونخوار و پزشکیان رذل، مگر نگفتید داغدار و عزادارید؟ پس این چه وحشیگری و جنایت دوبارهای است که مزدورانتان با مردم شجاع #آبدانان در سوگ چهلم جاویدنامان میکنند؟-- علی شریفی زارچی (@SharifiZarchi) February 17, 2026
برای بار هزارم ثابت کردید: توبهی گرگ مرگ است. pic.twitter.com/zkjIKyjdCV
همزمان با برگزاری مراسمهای چهلم جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان در شهرهای مختلف، نیروهای حکومتی در آبدانان با خودروهای زرهی به عزاداران یورش بردند و تیراندازی کردند. در مشهد نیز روایتها از درگیری، شنیده شدن صدای تیراندازی و اختلال شدید اینترنت حکایت دارد.
در سهشنبه ۲۸ بهمن و چهلم جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان که در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه در اعتراضات سراسری کشته شدند، شهرهای مختلف ایران شاهد برگزاری مراسمهای یادبود بود؛ مراسمهایی که با وجود جو شدید امنیتی، استقرار گسترده نیروهای سرکوب و اختلالهای اینترنتی برگزار شد.
گزارشهای رسیده نشان میدهد در آبدانان و مشهد، سرکوب به شکل مستقیم و خشونتبار، تا سطح تیراندازی و ایجاد فضای رعب پیش رفته است.
