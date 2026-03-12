بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، علیرضا صحبتی، دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ، و محمد پورنجف دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا، تازه‌ترین دیپلمات‌های جمهوری اسلامی هستند که درخواست پناهندگی داده‌اند. پورنجف پیشتر نیز به عنوان کاردار سفارت جمهوری اسلامی در استرالیا فعالیت کرده بود.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پس از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سراسر جهان خواسته بودز حکومت فاصله بگیرند و درخواست پناهندگی بدهند.

او در پیامی اعلام کرده بود این افراد می‌توانند در ساختن «ایران جدید و بهتر» نقش داشته باشند.

در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید تحولات سیاسی و اجتماعی مرتبط با انقلاب ملی ایرانیان، موارد دیگری از ترک ماموریت دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و درخواست پناهندگی آنان نیز گزارش شده بود.

پیشتر ایران‌اینترنشنال گزارش داده بود علیرضا جیرانی حکم‌آباد، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو، محل کار خود را ترک کرده و از سوئیس درخواست پناهندگی کرده است.