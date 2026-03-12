براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دو دیپلمات جمهوری اسلامی در کشورهای دانمارک و استرالیا، با ترک محل خدمت خود درخواست پناهندگی کردهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، علیرضا صحبتی، دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ، و محمد پورنجف دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا، تازهترین دیپلماتهای جمهوری اسلامی هستند که درخواست پناهندگی دادهاند. پورنجف پیشتر نیز به عنوان کاردار سفارت جمهوری اسلامی در استرالیا فعالیت کرده بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، از دیپلماتهای جمهوری اسلامی در سراسر جهان خواسته بودز حکومت فاصله بگیرند و درخواست پناهندگی بدهند.
او در پیامی اعلام کرده بود این افراد میتوانند در ساختن «ایران جدید و بهتر» نقش داشته باشند.
در ماههای اخیر، همزمان با تشدید تحولات سیاسی و اجتماعی مرتبط با انقلاب ملی ایرانیان، موارد دیگری از ترک ماموریت دیپلماتهای جمهوری اسلامی و درخواست پناهندگی آنان نیز گزارش شده بود.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود علیرضا جیرانی حکمآباد، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو، محل کار خود را ترک کرده و از سوئیس درخواست پناهندگی کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که منابع دیپلماتیک در ژنو در اختیار ایراناینترنشنال گذاشتهاند. این دیپلمات ارشد که با رتبه رایزن یکم و با سمت وزیرمختار، معاونت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل و چندین نهاد بینالمللی مستقر در ژنو را بر عهده داشت، به همراه خانواده خود از مقامهای سوئیسی درخواست پناهندگی کرده است.
به گفته این منابع، او بهدلیل ترس از بازگشت به ایران و نگرانی از پیامدهای احتمالی در شرایط انقلابی و احتمال فروپاشی ساختاری حکومت، حاضر به بازگشت نشده و اقدام به ارائه درخواست پناهندگی کرده است.
غلامرضا دریکوند، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، نیز پس از ترک محل ماموریت خود، از سوئیس درخواست پناهندگی کرده است.
منابع آگاه سهشنبه ۱۴ بهمن به ایراناینترنشنال گفتند وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره دریکوند سکوت اختیار کرده است و کارکنان این وزارتخانه نیز بهدلیل هراس از نهادهای اطلاعاتی، یا درباره این دیپلمات سخنی نمیگویند یا اظهار بیاطلاعی میکنند.
او پیشتر در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ سمت کاردار سفارت جمهوری اسلامی در جمهوری چک را بر عهده داشت.
به گفته برخی همکاران دریکوند، با توجه به سابقه کاری و مسیر حرفهای این دیپلمات، او در صورت ادامه فعالیت در وزارت خارجه این امکان را داشت که تا سطح سفیر ارتقا پیدا کند.