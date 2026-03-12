خبرگزاری فارس گزارش داد منصوره خجسته باقرزاده، همسر علی خامنه‌ای، زنده است. رسانه‌های ایران گزارش داده بودند باقرزاده پس از حمله به دفتر خامنه‌ای به کما رفته و کشته شده است. این گزارش پس از آن منتشر شد که در بیانیه منتسب به مجتبی خامنه‌ای اشاره‌ای به کشته شدن مادر او نشده بود

سرنوشت همسر و مادر مجتبی خامنه ای در هاله ای از ابهام

شبکه منوتو - در حالی که فضای سیاسی ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و شایعات پس از مرگ علی خامنه‌ای قرار دارد، پرسش تازه‌ای نیز به این معما افزوده شده است:

سرنوشت همسر علی خامنه‌ای و مادر مجتبی خامنه‌ای.



امروز نخستین پیام مکتوبی که به مجتبی خامنه‌ای نسبت داده شده منتشر شد، اما هم‌زمان برخی ناظران به نکته‌ای عجیب اشاره کردند؛ در این پیام هیچ اشاره‌ای به مرگ مادر او نشده بود. موضوعی که تردیدهای جدی درباره وضعیت خود او ایجاد کرد.



پس از این اتفاق، اکنون رسانه‌های نزدیک به حکومت روایت تازه‌ای ارائه کرده‌اند.



