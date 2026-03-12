خبرگزاری فارس گزارش داد منصوره خجسته باقرزاده، همسر علی خامنهای، زنده است. رسانههای ایران گزارش داده بودند باقرزاده پس از حمله به دفتر خامنهای به کما رفته و کشته شده است. این گزارش پس از آن منتشر شد که در بیانیه منتسب به مجتبی خامنهای اشارهای به کشته شدن مادر او نشده بود
سرنوشت همسر و مادر مجتبی خامنه ای در هاله ای از ابهام
شبکه منوتو - در حالی که فضای سیاسی ایران همچنان در هالهای از ابهام و شایعات پس از مرگ علی خامنهای قرار دارد، پرسش تازهای نیز به این معما افزوده شده است:
سرنوشت همسر علی خامنهای و مادر مجتبی خامنهای.
امروز نخستین پیام مکتوبی که به مجتبی خامنهای نسبت داده شده منتشر شد، اما همزمان برخی ناظران به نکتهای عجیب اشاره کردند؛ در این پیام هیچ اشارهای به مرگ مادر او نشده بود. موضوعی که تردیدهای جدی درباره وضعیت خود او ایجاد کرد.
پس از این اتفاق، اکنون رسانههای نزدیک به حکومت روایت تازهای ارائه کردهاند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در پیامی اعلام کرده است:
«به اطلاع میرساند همسر رهبر شهید انقلاب در قید حیات هستند و اخبار اولیه منتشر شده درباره شهادت ایشان اشتباه بوده است.»
این در حالی است که همین رسانههای حکومتی در روزهای گذشته و همزمان با انتشار خبر مرگ علی خامنهای گزارش داده بودند که منصوره خجسته باقرزاده، همسر خامنهای و مادر مجتبی، نیز جان باخته است.
اکنون این تناقضها پرسشهای تازهای ایجاد کردهاند:
آیا همسر علی خامنهای زنده است؟
آیا خود مجتبی خامنهای زنده است؟
یا روایت رسمی حکومت بار دیگر دچار تناقض شده است؟
به نظر میرسد جمهوری اسلامی، همانند بسیاری از مقاطع حساس تاریخ خود، بار دیگر به الگوی سیاست در سایه و ابهام روی آورده است؛ جایی که نهتنها وضعیت رهبر آینده روشن نیست، بلکه حتی سرنوشت مادر او نیز به معمایی تازه در روایت رسمی حکومت تبدیل شده است.