در ویدیویی که از برگزاری نماز جمعه روز ۱۵اسفند۱۴۰۴ در مشهد منتشر شده است «احمد علمالهدی»، نماینده علی خامنهای تا تاثر فراوان به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی اشاره میکند و میگوید: «تا الان نماز جمعه بیآقا نخوانده بودیم. آقامون را از دست دادیم. خدایا تو شاهد وضع ما باش.» pic.twitter.com/mmWbHIhC44-- ایران وایر (@iranwire) March 12, 2026
