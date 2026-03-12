در ویدیویی که از برگزاری نماز جمعه روز ۱۵اسفند۱۴۰۴ در مشهد منتشر شده است «احمد علم‌الهدی»، نماینده علی خامنه‌ای تا تاثر فراوان به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: «تا الان نماز جمعه بی‌آقا نخوانده بودیم. آقامون را از دست دادیم. خدایا تو شاهد وضع ما باش.»

در ویدیویی که از برگزاری نماز جمعه روز ۱۵اسفند۱۴۰۴ در مشهد منتشر شده است «احمد علم‌الهدی»، نماینده علی خامنه‌ای تا تاثر فراوان به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: «تا الان نماز جمعه بی‌آقا نخوانده بودیم. آقامون را از دست دادیم. خدایا تو شاهد وضع ما باش.» pic.twitter.com/mmWbHIhC44 -- ایران وایر (@iranwire) March 12, 2026 ***