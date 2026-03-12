Thursday, Mar 12, 2026

صفحه نخست » گریه کردن علم‌الهدی در نماز جمعه امروز

در ویدیویی که از برگزاری نماز جمعه روز ۱۵اسفند۱۴۰۴ در مشهد منتشر شده است «احمد علم‌الهدی»، نماینده علی خامنه‌ای تا تاثر فراوان به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: «تا الان نماز جمعه بی‌آقا نخوانده بودیم. آقامون را از دست دادیم. خدایا تو شاهد وضع ما باش.»

***
مطلب قبلی...
oveisibanner.jpg
اظهارنظر مراد اویسی درباره "بیانیه" مجتبی خمینی
مطلب بعدی...
ahvaz.jpg
فوری، مقر لشکر ۹۲ زرهی در اهواز هدف حمله قرار گرفت

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar12.jpg
چهره های ماتم زده در تشییع جنازه سرداران نظام در حمله اخیر
one12.jpg
شوخی کاربران فضای مجازی با مجتبی خامنه ای
daily12-1.jpg
فرح پهلوی در افتتاحیه نمایشگاه «کلِر-اُبسکور» پاریس
oholic12.jpg
تنگه ای که می‌تواند سفره جهان را خالی کند
goftar26-1.jpg
ايست بازرسی‌های بسیج در قم همزمان با جنگ
daily12.jpg
این طراحان ایرانی صنعت مد را متحول کردند
gtv.jpg
از وزارت ارشاد تا تورنتو؛ علیرضا نامور حقیقی کیست
oholic11.jpg
چرا بعضی هامون این روزها بی حس شدیم

از سایت های دیگر

تصاویر جنجالی نخست وزیر و سیاستمداران زن در سایت‌های پورن
علی‌اکبر، آخرین روزنامه‌فروش دوره‌گرد پاریس
فیلم: عاقبت ارسال عکس از آلت جنسی
داوری درباره ساواکی که نتوانست در مقابله با شورش ۵۷ موفق شود

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
ممنوعیت راهپیمایی حامیان جمهوری اسلامی در لندن
janjal.jpg
راز تازه «زن ناشناس»؛ با یک سرنوشتی تراژیک
euro.jpg
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar12-2.jpg
عبارت جنجالی ژن خوب با بازگشت محمدرضا عارف به عرصه سیاست
one11-1.jpg
سرهنگ کیومرث جهان‌بینی رییس گروه محافظان شاه و فرح

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy