​خیرنامه گویا

در روزگاری که جهان بیش از هر زمان دیگری به صحنه‌ی فوران خشم‌های انباشته، صف‌آرایی‌های هویتی و خیابان‌هایی بدل شده که گاه بوی دود و اضطراب می‌دهند، رخدادی متفاوت توجه ناظران را به خود جلب کرده است: خیزش جمعیتی انبوه، فراملی و هم‌صدا که نه با آتش و تخریب، که با گل، انضباط و نوعی نجابت مدنی شناخته شد. در شهرهایی چون مونترال، لس‌آنجلس و مونیخ، و ده‌ها شهر دیگر در اروپا، آمریکا، آسیا و حتی آفریقا، حدود دو میلیون ایرانی گرد هم آمدند؛ اما آنچه این گردهم‌آیی‌ها را از بسیاری اعتراضات معاصر متمایز ساخت، نه فقط شمار شرکت‌کنندگان، بلکه کیفیت رفتار جمعی آنان بود ــ رفتاری که در آن احترام به نظم عمومی، گفت‌وگو با نهادهای رسمی، و حتی سپاس‌گزاری نمادین از پلیس، بخشی از زبان اعتراض شد.

این رخداد، اگر از سطح گزارش خبری فراتر رود، می‌تواند به مثابه نشانه‌ای از تحولی عمیق‌تر در فرهنگ سیاسی یک جامعه خوانده شود: تلاشی برای بازتعریف معنای اعتراض در جهانی که مشروعیت جنبش‌ها بیش از هر چیز به چگونگی کنش آنان وابسته است. در عصری که تصاویر خشونت در کسری از ثانیه به حافظه جمعی جهانیان راه می‌یابد، هر حرکت خیابانی به بیانیه‌ای اخلاقی بدل می‌شود؛ بیانیه‌ای درباره اینکه معترضان خود را چگونه می‌بینند و می‌خواهند چگونه دیده شوند.

از این منظر، پدیده‌ای که در این نوشتار بررسی خواهد شد، صرفاً یک تظاهرات گسترده نیست، بلکه امکانی است برای بازاندیشی در نسبت میان هویت، رنج، خشم و مدنیت. آیا می‌توان اعتراضی پرشمار و پرشور داشت که در عین حال متمدنانه، منضبط و اخلاق‌محور باقی بماند؟ آیا می‌توان انرژی اعتراضی را به سرمایه‌ای نمادین بدل کرد که نه هراس، بلکه اعتماد برانگیزد؟ این مقاله می‌کوشد با نگاهی جامعه‌شناختی و سیاسی، به واکاوی این پرسش‌ها بپردازد و پدیده‌ای را که شاید نشانه‌ی نوعی بلوغ نوین در کنش جمعی باشد، در متن تحولات معاصر جهان تحلیل کند.

در وحله‌ی نخست، نکته اساسی آن است که این جمعیتِ منضبط و متمدن در خارج از کشور، پدیده‌ای جدا از واقعیت درون مرزها نیست. اینان همان مردمانی‌اند که در داخل ایران به خیابان آمدند؛ همان نسل، همان صداها، همان بدن‌هایی که پیش‌تر در برابر ساختار قدرت ایستادند و هزینه پرداختند. تفاوت، نه در ماهیت مردم، که در نوع مواجهه با آنان است. آن‌جا که درون کشور با گلوله، بازداشت و سرکوب پاسخ داده شد، بیرون از آن با قانون، احترام متقابل و امکان بیان مسالمت‌آمیز روبه‌رو شدند. نتیجه، دو تصویر کاملاً متضاد از یک جامعه واحد است: جامعه‌ای که در یک فضا خشونت می‌بیند و در فضایی دیگر مدنیت می‌آفریند.

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، این تقابل اهمیت بنیادین دارد. هنگامی که کنشگران یکسان، در بسترهای متفاوت، واکنش‌هایی چنین متفاوت برمی‌انگیزند، مسئله را نمی‌توان به «ذات اعتراض» یا «طبیعت جمعیت» نسبت داد. اگر در خارج، همان افراد قادرند در آرامش، انضباط و مسئولیت‌پذیری گرد آیند، این امر به‌طور ضمنی استدلال‌هایی را که خشونت داخلی را به «اغتشاش» یا «بی‌نظمی ذاتی» یا به «ارهاب‌گران یهودی» نسبت می‌دهد، به چالش می‌کشد. در این چارچوب، بارِ مسئولیت خشونت، به‌جای آنکه در مهِ ابهام پراکنده شود، به‌سوی ساختاری بازمی‌گردد که ابزار قهر را در اختیار دارد و شیوه مواجهه را تعیین می‌کند.

بدین‌سان، تظاهرات آرام و قانون‌مدار ایرانیان در خارج، نه‌تنها بیان همبستگی با اعتراضات داخلی است، بلکه نوعی گواه تجربی نیز به شمار می‌آید: گواهی بر این‌که ظرفیت مدنی در خود جامعه وجود دارد و آنچه در داخل به خشونت انجامید، نه محصول سرشت مردم، بلکه پیامد نوع مواجهه قدرت با آنان بود. در چنین مقایسه‌ای، تلاش مدعیان دکترین خشونت‌پرهیز، برای شانه خالی کردن از مسئولیت یا انتقال بار آن به معترضان، با دشواری جدی روبه‌رو می‌شود؛ زیرا همان کنشگران، در شرایطی متفاوت، چهره‌ای دیگر از خود نشان داده‌اند ــ چهره‌ای که به‌جای بی‌نظمی، نظم می‌آفریند و به‌جای تخریب، کرامت مدنی را به نمایش می‌گذارد.

پدیده‌ای که توصیف شد، صرف‌نظر از داوری‌های سیاسی پیرامون آن، از منظر جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی واجد اهمیت است: گردهم‌آیی‌های بسیار پرشمارِ فراملی که با انضباط جمعی، فقدان خشونت، و نوعی خودنظارتی اخلاقی همراه بوده‌اند. اگر در شهری چون مونترال 350 تا 500 هزار نفر، در لس‌آنجلس جمعیتی هم‌سنگ، و در مونیخ انبوه 250 هزار نفری از ایرانیان گرد هم آیند بی‌آنکه گزارش معتبری از بی‌نظمی، تخریب یا درگیری منتشر شود، این امرنشان‌دهنده نوعی «سرمایه اجتماعی متراکم» و «هنجارهای درونی‌شده‌ی نظم مدنی» است که فراتر از هیجان لحظه‌ای عمل می‌کند. تزئین خودروهای پلیس با گل، قدردانی از نیروهای انتظامی در روزی نمادین چون ولنتاین، و پاکیزه تحویل دادن خیابان‌ها، همگی حامل پیام‌اند: کنش جمعی می‌تواند نه صرفاً اعتراض، بلکه نمایشِ نوعی اخلاق عمومی باشد.