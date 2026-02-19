با این حال، او افزود این پرسش همچنان مطرح است که آیا ارتش آمریکا برای یک جنگ طولانی‌تر و گسترده‌تر آمادگی دارد یا نه.

یک مقام نظامی به نیویورک تایمز گفت: «ارتش آمریکا اکنون دست‌کم در چارچوب یک کارزار کوتاه‌مدت، می‌تواند از نیروها، متحدان و دارایی‌های خود در برابر هرگونه اقدام تلافی‌جویانه ایران در واکنش به حملات آمریکا به اهداف هسته‌ای و نظامی این کشور، دفاع کند.»

بر اساس داده‌های ردیابی پرواز و اظهارات مقام‌های آمریکایی، استقرار نیروهای ایالات متحده شامل ده‌ها جنگنده اف-۳۵، اف-۲۲ و اف-۱۶ نیز می‌شود که در روزهای اخیر از آمریکا به اروپا و سپس به خاورمیانه منتقل شده‌اند.

مقام‌های آمریکایی پنج‌شنبه ۳۰ بهمن همچنین اعلام کردند بمب‌افکن‌های بی-۲ آمریکا که پیش‌تر برای حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی استفاده شدند، همراه دیگر بمب‌افکن‌های دوربرد مستقر در خاک ایالات متحده، در وضعیت آماده‌باش بالاتری قرار گرفته‌اند.

ایران اینترنشنال - روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های نظامی گزارش داد ناو جرالد فورد به همراه سه ناوشکن اسکورت‌کننده آن احتمالا در مرحله نخست در نزدیکی اسرائیل مستقر خواهد شد تا از شهرهای این کشور دفاع کند. به گفته این مقام‌ها، این ناو ممکن است تا اوایل هفته آینده به دریای مدیترانه برسد.

سوی دیگر، روزنامه معاریو ۳۰ بهمن در گزارشی درباره نحوه اعلام آماده‌باش اسرائیل به شهروندان خود پس از حمله احتمالی آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی، نوشت که ارتش این کشور و دستگاه‌های امنیتی، برآورد کرده‌اند واشینگتن مدت کوتاهی پیش از آغاز حمله، اسرائیل را در جریان خواهد گذاشت.

با این حال، حتی در صورت دریافت هشدار زودهنگام، اطلاعات به‌صورت عمومی منتشر نخواهد شد تا از افشای جزییات و به خطر افتادن عملیات جلوگیری شود.

معاریو به نقل از منابع امنیتی گزارش داد اطلاع‌رسانی به افکار عمومی همزمان با موج نخست حملات انجام خواهد شد و بر اساس ارزیابی‌های به‌روز درباره گستره حمله آمریکا، اهداف و توان واکنش ایران، تنظیم می‌شود.

بر اساس این گزارش، نهادهای امنیتی اسرائیل بر این باورند که روند اطلاع‌رسانی ممکن است با روند پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه متفاوت باشد، زیرا در سناریوی کنونی، اسرائیل آغازگر اصلی حمله نخواهد بود.

پیش از این وب‌سایت خبری اکسیوس در گزارشی نوشت که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به جنگی بزرگ با ایران نزدیک می‌شود.

منابع آگاه به این رسانه گفتند حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی و وقوع یک جنگ گسترده، می‌تواند «زودتر و در ابعادی بسیار فراتر از آن‌چه تصور می‌شود»، آغاز شود.

بر اساس این گزارش که ۲۹ بهمن منتشر شد، دو مقام اسرائیلی به اکسیوس گفته‌اند دولت اسرائیل که خواهان «سناریویی حداکثری شامل تغییر حکومت» و هدف قرار دادن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی است، خود را برای احتمال وقوع جنگ «ظرف چند روز آینده» آماده می‌کند.

به نوشته معاریو، در فاصله هشدار تا آغاز حمله، ارتش اسرائیل می‌تواند اقدام‌های عملیاتی را بدون جلب توجه عمومی اجرا کند.

در این چارچوب، ممکن است حلقه‌های محرمانه افزایش یابد و شمار محدودی از مسئولان در شرکت‌های هواپیمایی یا بخش انرژی برای خروج هواپیماهای غیرنظامی یا حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، آماده شوند.

همچنین احتمال دارد پیش از آغاز حمله، برخی یگان‌ها از جمله گردان‌های امداد فرماندهی جبهه داخلی جابه‌جا شوند و سطح آماده‌باش در مرزها، به‌ویژه در مرزهای شمالی، افزایش یابد