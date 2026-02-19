گراهام پنج‌شنبه ۳۰ بهمن در ادامه گفت‌وگوی خود تاکید کرد که پروژه مشترک آمریکا و اسرائیل برای تضعیف توانایی جمهوری اسلامی در کشتن مردم خود، خبر خوبی خواهد بود.

این سناتور جمهوری‌خواه گفت: «این لحظات تاریخی است و اگر در ۳۰ روز آینده درباره پرونده ایران به راه‌حلی نرسیم، این فرصت از دست خواهد رفت.»

هشدار درباره احتمال حمله آمریکا؛ لهستان از شهروندان خود خواست ایران را فوراً ترک کنند

رادیو بین المللی فرانسه - دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، امروز اعلام کرد که با توجه به احتمال وقوع حمله ایالات متحده به ایران، شهروندان لهستانی باید «فوراً» خاک ایران را ترک کنند. او هشدار داد که احتمال بروز یک درگیری آشکار «بسیار واقعی» است و بیم آن میرود که نتوان امکان تخلیه اتباع این کشور را در ساعات آینده تضمین کرد.

دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، پنج‌شنبه ۱۹ فوریه، در جمع خبرنگاران، خطاب به شهروندان این کشور گفت: «از همه کسانی که همچنان در ایران حضور دارند می‌خواهم فوراً این کشور را ترک کنند و تحت هیچ شرایطی به ایران سفر نکنند.» وی در ادامه هشدار داد: «در چند ساعت آینده، یا ظرف یک یا چند ده ساعت آینده، دیگر هیچ‌کس قادر نخواهد بود امکان تخلیه را تضمین کند.»

در پی پیشرفت‌نکردن مذاکرات هسته ای میان تهران و واشنگتن و با توجه به استقرار گسترده نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، احتمال حملات علیه ایران بیش از پیش تقویت شده است.