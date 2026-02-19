Thursday, Feb 19, 2026

صفحه نخست » هشدار درباره احتمال حمله آمریکا؛ "همه این کشتی‌ها برای «هوای خوب» نیامده‌اند"

PolLG.jpgایران اینترنشنال - لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، در مصاحبه با اسکای‌نیوز عربی گفت که تصمیم آمریکا درباره ایران از قبل گرفته شده و این همه کشتی، فقط به این خاطر که هوا در این فصل از سال خوب است، به منطقه نیامده‌اند.

گراهام پنج‌شنبه ۳۰ بهمن در ادامه گفت‌وگوی خود تاکید کرد که پروژه مشترک آمریکا و اسرائیل برای تضعیف توانایی جمهوری اسلامی در کشتن مردم خود، خبر خوبی خواهد بود.

این سناتور جمهوری‌خواه گفت: «این لحظات تاریخی است و اگر در ۳۰ روز آینده درباره پرونده ایران به راه‌حلی نرسیم، این فرصت از دست خواهد رفت.»

هشدار درباره احتمال حمله آمریکا؛ لهستان از شهروندان خود خواست ایران را فوراً ترک کنند

رادیو بین المللی فرانسه - دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، امروز اعلام کرد که با توجه به احتمال وقوع حمله ایالات متحده به ایران، شهروندان لهستانی باید «فوراً» خاک ایران را ترک کنند. او هشدار داد که احتمال بروز یک درگیری آشکار «بسیار واقعی» است و بیم آن میرود که نتوان امکان تخلیه اتباع این کشور را در ساعات آینده تضمین کرد.

دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، پنج‌شنبه ۱۹ فوریه، در جمع خبرنگاران، خطاب به شهروندان این کشور گفت: «از همه کسانی که همچنان در ایران حضور دارند می‌خواهم فوراً این کشور را ترک کنند و تحت هیچ شرایطی به ایران سفر نکنند.» وی در ادامه هشدار داد: «در چند ساعت آینده، یا ظرف یک یا چند ده ساعت آینده، دیگر هیچ‌کس قادر نخواهد بود امکان تخلیه را تضمین کند.»

در پی پیشرفت‌نکردن مذاکرات هسته ای میان تهران و واشنگتن و با توجه به استقرار گسترده نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، احتمال حملات علیه ایران بیش از پیش تقویت شده است.

ایالات متحده که در حال استقرار یک نیروی دریایی و هوایی قدرتمند در خاورمیانه است، دو ناو هواپیمابر را به خلیج فارس اعزام کرده است. واشنگتن همچنین ده‌ها هزار نیروی نظامی در پایگاه‌های منطقه‌ای خود در اختیار دارد که برخی از آن‌ها در صورت حمله متقابل ایران می‌توانند آسیب‌پذیر باشند.

شبکه‌های خبری سی‌ان‌ان و سی‌بی‌اس شامگاه چهارشنبه گزارش دادند که ارتش آمریکا از همین آخر هفته (شنبه و یکشنبه) آماده انجام حملات علیه ایران است، هرچند به گفته این رسانه‌ها، رئیس‌جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است.

تلگراف: ایالات متحده تا روز شنبه برای آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی آماده خواهد بود

روزنامه تلگراف گزارش داد که مقام‌های دفاعی آمریکا به ترامپ اطلاع داده‌اند که ایالات متحده تا روز شنبه برای آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی آماده خواهد بود و تجمع گسترده هواپیماها و ناوهای آمریکایی تا پایان هفته به سطح لازم برای آغاز حملات هوایی خواهد رسید.

تلگراف نوشت که این اعلام آمادگی در پی انتقال حدود ۵۰ جنگنده اضافی، به همراه هواپیماهای سوخت‌رسان هوایی و دیگر هواپیماها به خاورمیانه در این هفته مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، با رسیدن دومین گروه رزمی ناو هواپیمابر «یواس‌اس جرالد فورد» طی چند روز آینده به شرق دریای مدیترانه، مجموع این جنگنده‌ها، هواپیماهای پشتیبانی و ناوهای جنگی، در صورت صدور دستور ترامپ، به آمریکا امکان خواهد داد برای هفته‌ها جمهوری اسلامی را به‌طور مداوم بمباران کند.


