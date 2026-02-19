ایران اینترنشنال - بهروز هدایت، عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران، خبر داد که پس از پاسخ به علیرضا دبیر درباره تتو روی بدنش از تیم ملی اخراج شده است: «به دلیل اینکه تحمل بی‌احترامی و حرف‌های رکیک رییس فدراسیون را نداشتم، به خاطر کج‌سلیقگی او، بدون هیچ دلیلی با بدترین برخورد از تیم ملی بیرونم کردند.»



او در استوری صفحه اینستاگرام خود نوشته است پس از خط خوردن از فهرست تیم ملی برای تورنمنت رنکینگ کرواسی، در وزن ۸۷ کیلوگرم کسی جایگزینش نشده و همچنین فرصت حضور در ترکیب اعزامی به رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی ۲۰۲۶ آسیا در قرقیزستان را از دست داده است.



بر اساس اطلاعات رسیده، علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی به دلیل داشتن تتو به بهروز هدایت اعتراض کرده است. هدایت در پاسخ به او گفته است: «این تتو را از نوجوانی دارم. ضمن اینکه چند ملی‌پوش دیگر هم تتو دارند.» به گفته او، این پاسخ باعث حملات لفظی شدیدتر علیرضا دبیر شده است.



این کشتی‌گیر کرمانشاهی همچنین نوشته است: «من باید به تورنمنت رنکینگی زاگرب هم اعزام می‌شدم، اما در وزن من کسی را نفرستادند. یعنی در کرمانشاه کسی نیست حق من را بگیرد؟»