در پی انتشار مجموعه‌ای از اسناد پرونده اپستین در ماه ژانویه و مطرح شدن دوباره نام اندرو، بی‌بی‌سی برای دریافت اظهارنظر با شاهزاده سابق تماس گرفت اما او هنوز پاسخی نداده است.

آقای مونت‌باتن-وینزور هنوز رسما به ارتکاب جرمی متهم نشده است و بازداشت او هم به معنای ارتکاب تخلف نیست؛ او همواره ارتکاب هرگونه تخلف را رد کرده است.

طبق مطالبی که بی‌بی‌سی از پرونده‌هایی که اخیرا منتشر شده‌اند مشاهده کرده است، به نظر می‌رسد که شاهزاده سابق آگاهانه اطلاعات محرمانه مربوط به کار رسمی خود به عنوان فرستاده تجاری در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ را با اپستین به اشتراک گذاشته است.

پیشتر پلیس «تمز ولی» اعلام کرده بود که در حال بررسی شکایت و ادعای گروه ضدسلطنت «جمهوری» است، مبنی بر این که اندرو مطالب محرمانه‌ای را به جفری اپستین منتقل کرده است.

چارلز سوم با تاکید مجدد بر آمادگی کاخ باکینگهام برای همکاری با تحقیقات و حمایت از آن، گفت که در حین طی روند قانونی «مناسب نخواهد بود که او در مورد این موضوع اظهار‌نظر بیشتری کند.»

چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، گفت که شنیدن خبر دستگیری برادرش برای او توام با «نگرانی عمیق» بوده است اما او تاکید کرد که «قانون باید روند خود را طی کند.»

پلیس منطقه «تمز ولی» انگلستان تایید کرده است که روز پنجشنبه «مردی شصت و چند ساله» را در نورفک بازداشت کرده و در حال جستجوی دو آدرس مرتبط در برکشایر و نورفک است.

بی بی سی - اندرو مونت‌باتن-وینزور، برادر پادشاه بریتانیا، به ظن تخلف در زمان تصدی مقام رسمی بازداشت شده است. بازداشت او در پی رسوایی‌های مربوط به پرونده جفری اپستین، مجرم جنسی درگذشته، صورت گرفته است.

پس از افشاگری‌های پیاپی در پرونده جفری اپستین، اندرو مونت‌باتن-وینزور که پیشتر عنوان «شاهزاده» را داشت، کمتر از چهار ماه پیش همه عناوین سلطنتی‌اش را از دست داد.

بازداشت اندرو به معنای آن است که پلیس اکنون می‌تواند مکان‌های اقامت و اموال شاهزاده سابق را جستجو کند.

اندرو پس از آخرین دور از افشاگری‌های پرونده اپستین، از خانه خود در وینزور به وود فارم در املاک سندرینگام در نورفک نقل مکان کرد تا کار بازسازی خانه دائمی جدیدش تکمیل شود.

در همین حال کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت اندرو مونت‌باتن-وینزور گفت که «هیچ‌کس مافوق قانون نیست.» آقای استارمر که پیش از انتشار خبر بازداشت اندرو با بی‌بی‌سی صحبت می‌کرد گفت که این اصل «بسیار مهمی» است که باید مثل هر مورد دیگری اعمال شود.

با این حال هنگامی که از آقای استارمر پرسیده شد که آیا اندرو باید «داوطلبانه» با پلیس صحبت کند، گفت که «فکر می‌کنم این موضوعی است که به پلیس مربوط است.»

نخست‌وزیر بریتانیا در این مصاحبه دیدگاه قبلی خود را تکرار کرد که به اعتقاد او اندرو باید در برابر کنگره آمریکا شهادت دهد.

بازداشت شاهزاده سابق درست در روز تولد ۶۶ سالگی‌اش و در حالی صورت می‌گیرد که او همچنان تحت فشار است تا درمورد ارتباطش با جفری اپستین، مجرم جنسی، در آمریکا شهادت دهد. مقام‌های آمریکا و‌ اعضای خانواده ویرجینیا جوفری، خواهان شهادت این عضو خاندان سلطنتی بریتانیا در کنگره هستند. خانم جوفری زنی است که او را به سوءاستفاده جنسی متهم کرده بود و پارسال خودکشی کرد.

باید توجه داشت که بازداشت اندرو هیچ ارتباطی با پرونده خانم جوفری ندارد بلکه صرفا به اطلاعات موجود در اسناد اپستین درباره عملکرد شاهزاده سابق در مقام فرستاده تجاری مربوط است.

اما در عین حال هنگامی که یک فرد به ظن ارتکاب تخلف در زمان تصدی مقام رسمی تحت تحقیق قرار می‌گیرد، لازم نیست که در این تحقیقات صرفا روی ایمیل‌هایی که در اسناد اپستین علنی شده تمرکز شود.

اولا وزارت دادگستری آمریکا سه میلیون سند مرتبط با پرونده اپستین را منتشر کرده و رسانه‌ها ممکن است بعضی از این اسناد را ندیده باشند.

به علاوه کاخ باکینگهام هم اعلام کرده است که با تحقیقات پلیس «تمز ولی» همکاری خواهد کرد؛ این به معنای ‌آن است که پلیس بطور بالقوه می‌تواند به کاخ مراجعه کند و شواهدی را در مورد ارتباطات اندور و دیگران درخواست کند.

تعدادی از مکاتبات جفری اپستین و اندرو نشان می‌دهد که سال‌ها پس از محکومیت این سرمایه‌گذار بدنام آمریکایی به تلاش برای سوءاستفاده جنسی از یک فرد زیر سن قانونی، تماس شاهزاده سابق با او ادامه داشته است.