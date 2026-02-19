خانم فهیمه خضر حیدری، روزنامهنگار، در حال حاضر در بخش فارسی صدای آمریکا فعالیت میکنند.
برنامه «میدان»: این برنامه گفتوگومحور، جدیدترین فعالیت تلویزیونی اوست که از بهمن ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶) آغاز شده است.
اخیراً برخی از پستهای قدیمی خانم حیدری در توییتر بسیار سوال برانگیز و جنجالی شده اند.
***
با کمال احترام برای همکار محترم و قدیمیام آقای ویسی؛ معتقدم که اتفاقا و دقیقا همین نگاه است که نه تنها تضعیف انقلاب ملیِ مردم ایران بلکه مصادرهی آن به سودِ اهدافِ یک فرد و گروهِ اطرافِ اوست.-- Fahimeh KhezrHeidari (@Fahimehkhezr) February 10, 2026
همین رویکرد است که تا کنون مانع از سرنگونی حکومت فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی شده.... https://t.co/RA933kk2Ck
***
میدان، امشب، ساعت ۱۰ شب به وقت ایران، همزمان از تلویزیون صدای آمریکا و پخش زنده از کانال یوتیوب. pic.twitter.com/xPrd6GkBjY-- VOA Farsi صدای آمریکا (@VOAfarsi) February 17, 2026
***