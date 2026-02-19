Thursday, Feb 19, 2026

صفحه نخست » ایشون مجری صدای امریکا هستند

voabanner.jpgخانم فهیمه خضر حیدری، روزنامه‌نگار، در حال حاضر در بخش فارسی صدای آمریکا فعالیت می‌کنند.

برنامه «میدان»: این برنامه گفت‌وگومحور، جدیدترین فعالیت تلویزیونی اوست که از بهمن ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶) آغاز شده است.

اخیراً برخی از پست‌های قدیمی خانم حیدری در توییتر بسیار سوال برانگیز و جنجالی شده اند.

voa1.jpgvoa2.jpgvoa3.jpgvoa4.jpg

