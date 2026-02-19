با کمال احترام برای همکار محترم و قدیمی‌ام آقای ویسی؛ معتقدم که اتفاقا و دقیقا همین نگاه است که نه تنها تضعیف انقلاب ملیِ مردم ایران بلکه مصادره‌ی آن به سودِ اهدافِ یک فرد و گروهِ اطرافِ اوست.



همین رویکرد است که تا کنون مانع از سرنگونی حکومت فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی شده.... https://t.co/RA933kk2Ck