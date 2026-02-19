Thursday, Feb 19, 2026

irgc.jpgایران اینترنشنال - همزمان با افزایش احتمال حمله نظامی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، یک منبع مطلع در حوزه بهداشت و درمان در تهران به ایران‌اینترنشنال گفته است که در روزهای اخیر شماری از فرماندهان نظامی و نیروهای سپاه پاسداران جلسات خود را در فضای این مرکز درمانی برگزار کرده‌اند.

به گفته این فرد، حضور افراد با همراهی تیم‌های حفاظتی و برگزاری نشست‌های غیرمرتبط با امور درمانی، موجب نگرانی کارکنان شده است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که پیش‌تر نیز در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، پیام‌های متعددی از شهرهای مختلف درباره استفاده امنیتی از مراکز عمومی منتشر شده بود. در گرگان، شاهدان از شلیک به معترضان از داخل فرمانداری و از بالای بیمارستان «۵ آذر» خبر داده بودند. در اراک، تصویری از مدرسه امام علی به‌عنوان پایگاه نیروهای سرکوب منتشر شد و در ساری نیز گزارش‌هایی درباره استفاده از مدرسه دخترانه الزهرا برای نگهداری بازداشت‌شدگان منتشر شد.

همچنین در برخی شهرها از جمله شیراز، گرگان و تهران، روایت‌هایی از استقرار نیروهای مسلح در بیمارستان‌ها و حتی شلیک از پشت‌بام مراکز درمانی به سوی معترضان منتشر شده بود. این موارد، همراه با گزارش‌های جدید درباره برگزاری نشست‌های فرماندهان نظامی در بیمارستان‌ها، نگرانی‌ها درباره استفاده از اماکن آموزشی و درمانی به‌عنوان فضاهای امنیتی و نظامی را افزایش داده است.

