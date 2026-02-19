Thursday, Feb 19, 2026

یکر شهروند ایرانی-سوئدی، با صورت «متلاشی» پیدا شد

swe.jpgایران اینترنشنال - احسان افشاری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، پس از اصابت گلوله به شکم و پهلو در ۱۸ دی، کشته شد. خانواده احسان، پیکر او را با صورت «متلاشی» پیدا کردند.

لیلا افشاری، خواهر احسان، توضیح داد که برادرش با زخم گلوله‌ای که در تهرانپارس به او اصابت کرده بود، به بیمارستان منتقل شد.

نیروهای امنیتی ۱۹ دی به خانواده این شهروند ۳۹ ساله اعلام کردند او جان خود را از دست داده است.

با این‌حال به گفته لیلا، وقتی مادرشان پیکر احسان را پس از ۱۲ روز در کهریزک پیدا کرد، دید «صورتش متلاشی شده و خون تازه از بدن پسرش جاری است».

پیکر این جاویدنام به‌خاطر از بین رفتن چهره «قابل شناسایی نبود» و مادرش از تتوی روی دست احسان، توانست او را شناسایی کند.

پیش‌تر گزارش‌های متعددی از شلیک تیر خلاص از سوی ماموران حکومتی به معترضان منتشر شده است.

بر اساس ویدیوهایی که از محل جمع‌آوری پیکرها در شهرهای مختلف منتشر شده، روی بدن برخی کشته‌شدگان، وسایل درمانی بیمارستانی و جای تیر خلاص بر پیشانی، وجود داشته است.

جواد تاجیک، مدیر‌عامل سازمان بهشت زهرای تهران، ۳۰ بهمن شلیک تیر خلاص به معترضان در جریان انقلاب ملی را تایید کرد و گفت «تروریست‌ها و افراد مسلح» این کار را انجام داده‌اند.

لیلا افشاری نیز با اشاره به شواهدی مبنی بر دزدیده شدن برادرش، احسان، از بیمارستان و مرگ به دلایلی به جز شلیک گلوله به شکم و پهلو، توضیح داد خون تازه روی بدن احسان با گزارش نهادهای امنیتی درباره مرگ او در نوزدهم دی تناقض دارد.

او گفت به نظر می‌رسد این جوان در این مدت تحت شکنجه قرار داشته است.

احسان مقیم سوئد بود و از پیش از جنگ ۱۲ روزه ساکن ایران شده بود.

این شهروند دوتابعیتی، کودکی پنج ساله دارد که ساکن سوئد است.

در جریان انقلاب ملی ایرانیان و طی حدود ۴۰ روز اخیر، دولت شماری از کشورها از جمله آمریکا به شهروندان خود هشدار داده‌اند هرچه سریع‌تر ایران را ترک کنند.

در یکی از جدیدترین نمونه‌ها، دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، ۳۰ بهمن گفت شهروندان لهستانی در ایران باید فورا این کشور را ترک کنند و هشدار داد با توجه به احتمال درگیری، ممکن است امکان تخلیه ظرف چند ساعت از بین برود.

IMG_4361.jpeg
تبریک به چپ ها و مجاهدین خلق و تجزیه طلب ها برای موفقیت در کاستن تعداد ایرانیان مخالف حکومت اسلامی!؛ ف. م. سخن
aust.jpg
گزارش ویژه روزنامه «استرالیَن» از زندگی آزاد دختر فرمانده ارشد سپاه در استرالیا

