لیلا افشاری، خواهر احسان، توضیح داد که برادرش با زخم گلوله‌ای که در تهرانپارس به او اصابت کرده بود، به بیمارستان منتقل شد.

نیروهای امنیتی ۱۹ دی به خانواده این شهروند ۳۹ ساله اعلام کردند او جان خود را از دست داده است.

با این‌حال به گفته لیلا، وقتی مادرشان پیکر احسان را پس از ۱۲ روز در کهریزک پیدا کرد، دید «صورتش متلاشی شده و خون تازه از بدن پسرش جاری است».

پیکر این جاویدنام به‌خاطر از بین رفتن چهره «قابل شناسایی نبود» و مادرش از تتوی روی دست احسان، توانست او را شناسایی کند.

پیش‌تر گزارش‌های متعددی از شلیک تیر خلاص از سوی ماموران حکومتی به معترضان منتشر شده است.

بر اساس ویدیوهایی که از محل جمع‌آوری پیکرها در شهرهای مختلف منتشر شده، روی بدن برخی کشته‌شدگان، وسایل درمانی بیمارستانی و جای تیر خلاص بر پیشانی، وجود داشته است.

جواد تاجیک، مدیر‌عامل سازمان بهشت زهرای تهران، ۳۰ بهمن شلیک تیر خلاص به معترضان در جریان انقلاب ملی را تایید کرد و گفت «تروریست‌ها و افراد مسلح» این کار را انجام داده‌اند.