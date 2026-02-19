امنیت شما هم در خطر است

ایندیپندنت فارسی - نور پهلوی در گفتگو با ماندانا دیانی در پادکست «تمامِ آن» (All of It) تاکید کرد مسئله ایران تنها به آزادی ایرانیان محدود نمی‌شود و «حذف یک نقطه فشار که نزدیک به نیم قرن سیاست‌های جهانی را منحرف کرده» موضوعی است که باید برای جهان اهمیت داشته باشد.

او گفت پرسش اصلی این است که «آیا جهان تصمیم می‌گیرد با ایدئولوژی‌ای که از طریق خشونت، اجبار و ترس صادر شده مقابله کند، یا اجازه می‌دهد بیش از این ریشه بدواند.» شاهدخت نور با اشاره به سیاست‌های جمهوری اسلامی افزود این رژیم «دهه‌ها با بودجه‌های کلان، تروریسم را تامین کرده، مناطق مختلف را بی‌ثبات کرده و برای صدور یک ایدئولوژی افراطی که با دموکراسی و حقوق بشر در تضاد است تلاش کرده است.»

به گفته او، اگر این ساختار برچیده شود «این فقط یک تغییر سیاسی نیست، بلکه پیروزی ارزش‌هایی چون آزادی عقیده، برابری، پاسخگویی و حق انتخاب آینده توسط مردم است.» شاهدخت نور پهلوی هشدار داد «اگر اجازه داده شود این رژیم پس از همه اقداماتش همچنان در قدرت بماند، پیامدهای آن در ایران متوقف نخواهد شد و به پشت در خانه‌های ما خواهد رسید.»

او تاکید کرد بحث «ترس نیست، بلکه مسئولیت‌پذیری» است و افزود «بیایید نسلی نباشیم که بعدا بگوید ما آمدنش را دیدیم اما ساکت ماندیم.» به گفته او، یک ایران آزاد و دموکراتیک می‌تواند به «پایان دهه‌ها صدور ترور، کاهش جنگ‌ها، تقویت بازارهای جهانی و تبدیل شدن به ستونی برای همکاری منطقه‌ای و صلح پایدار در خاورمیانه» منجر شود.

