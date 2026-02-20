ایندیپندنت فارسی - سازمان دریایی دانمارک تایید کرد که یک کشتی کانتینری مرموز را تا زمان اثبات وضعیت ثبت و گواهی‌های آن توقیف کرده است. ایالات متحده در ژوئیه ۲۰۲۵ این کشتی را در چارچوب تحریم شبکه‌ای شامل بیش از ۵۰ کشتی تحریم کرده بود؛ شبکه‌ای که به گفته آمریکا بخشی از امپراتوری گسترده کشتیرانی تحت کنترل محمدحسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور ارشد سیاسی رهبر جمهوری اسلامی، است. به گزارش مریتایم، زمانی که آمریکا این کشتی را تحریم کرد، این شناور با نام «سروس» معرفی شده و در سنت‌کیتس و نویس ثبت شده بود.

این کشتی در اکتبر ۲۰۲۵ نام خود را به «نورا» تغییر داد و به دروغ اعلام کرد در آروبا ثبت شده است و دو ماه بعد نیز مدعی ثبت در کومور شد. شبکه تلویزیونی TV 2 دانمارک گزارش داد این کشتی در اواسط ژانویه هنگام حضور در سن‌پترزبورگ روسیه سیگنال موقعیت‌یاب خود را قطع کرده و سپس به سمت غرب در دریای بالتیک حرکت کرده و به اسکاگن رسیده است؛ جایی که در ۲۲ ژانویه توقف کرده است. روز بعد، این کشتی در فاصله کمتر از ۲۰ مایلی شرق آلباک دانمارک لنگر انداخت و طی ۲۸ روز گذشته در همان محل باقی مانده است.

یک کشتی گشتی دانمارکی به همراه یک پهپاد دریایی نیروهای مسلح دانمارک در نزدیکی این شناور مشاهده شده‌اند. سازمان دریایی دانمارک اعلام کرد ثبت این کشتی در کومور را مورد پرسش قرار داده و مقام‌های آن کشور اطلاع داده‌اند که کشتی «به‌درستی ثبت نشده است.» ظاهرا زمانی که مقام‌های دانمارکی موضوع را بیشتر پیگیری کردند، این کشتی ناگهان پرچم جمهوری اسلامی را برافراشت که به توقیف آن منجر شد.

سازمان دریایی دانمارک در بیانیه‌ای به TV 2 گفت: «این کشتی تا زمانی که یک دولت صاحب پرچم به سازمان دریایی دانمارک اثبات نکند که کشتی به‌طور رسمی ثبت و به‌طور کامل گواهی شده است، در توقیف خواهد ماند.» دانمارک همچنین اعلام کرد در صورت مساعد بودن شرایط جوی، بازرسی دولت بندری را از این کشتی انجام خواهد داد.

به گزارش TV 2، کشتی سروس/نورا طی یک سال گذشته دست‌کم ۱۰ بار در چارچوب سفرهای مکرر به سن‌پترزبورگ از آب‌های دانمارک عبور کرده و ر بار هنگام نزدیک شدن به روسیه ارسال داده‌های موقعیت خود را متوقف کرده است.

ایالات متحده سال گذشته اعلام کرد ناوگانی از کشتی‌های تحت کنترل حسین شمخانی نفت و فرآورده‌های نفتی را از ایران و روسیه و همچنین دیگر محموله‌ها به خریداران در سراسر جهان منتقل می‌کند و ده‌ها میلیارد دلار سود ایجاد کرده است.