سخنرانی شیرین عبادی در سنای فرانسه و دفاع کمسابقه او از نقش رضا پهلوی در دوران گذار، میتواند نقطهای مهم در تحولات اپوزیسیون ایران باشد
شیرین عبادی دیروز در سنای فرانسه سخنرانی کرده و از رهبری رضا پهلوی برای دوران گذار در ایران حمایت کرده است.
اولین سوالی که از او پرسیده شد درمورد رضا پهلوی بود.
شیرین عبادیگفتکه شاهزاده ولیعهد ایران در زمان پهلوی بوده و امروز رهبری دوران گذار را بعهده گرفته است. وی به توضیح و مقایسه جمهوری اسلامی با زمان شاه فقید پرداخت و بدون هیچ تعصبی و بدون هیچ شعاری به خواننده تفهیمکرد چرا امروز ایرانیان زمان شاه را ترجیح میدهند.
او گفت هرچند که همه ایران یک جور فکر نمیکنند و خواستهای متفاوتی در بین آنان وجود دارد، ولی تنها کسی را که در خیابانها صدا زدند شاهزاده بود و نه هیچکس دیگر.
درود به شرف خانم شیرین عبادی ! #انقلاب_شیروخورشید-- حبه (@Habeh2023) February 20, 2026
pic.twitter.com/HNNKBPf8xe
شیرین عبادی همچنین گفت چون رژیم دید ملت ایران همرهبر دارند و هم آلترناتیو، از قیامملی ایرانیان بسیار ترسید و بیشترین خشونت ممکن را علیه مردم روا داشت.
وی بعد به تشریح برنامه او برای یایران بعد از جمهوری اسلامی پرداخت و در آخر هم گفت: نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.