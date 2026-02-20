ایران اینترنشنال - سمانه غندالی، ۴۱ ساله و همسرش، محمدجواد خسروی، ۴۰ ساله، همراه خواهرش سرور غندالی، ۳۲ ساله و ساکن سن‌خوزه، پنج‌شنبه بازداشت شدند.

هر سه این افراد پیش از این در گوگل کار می‌کردند و در حوزه پردازنده‌های رایانه‌ای موبایل فعالیت داشتند.

🚨🇺🇸🇮🇷 Iranian Nationals Arrested by FBI in Silicon Valley for Trade Secret Theft Benefiting Iran.



Today, the @FBI arrested three San Jose engineers - Samaneh Ghandali (41), Mohammadjavad Khosravi (40), and Soroor Ghandali (32) - on charges of conspiring to steal trade secrets... pic.twitter.com/xdQVCkwpFQ -- Terror Alarm (@Terror_Alarm) February 20, 2026

این سه نفر متهم هستند اسرار تجاری مربوط به امنیت پردازنده و رمزنگاری و سایر فناوری‌ها را از گوگل و سایر شرکت‌های فناوری، به مکان‌های غیرمجاز شخص ثالث و شخصی، از جمله دستگاه‌های کاری مرتبط با کارفرمایان یکدیگر و به ایران منتقل کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، پس از آن که سیستم‌های امنیتی داخلی گوگل فعالیت سمانه غندالی را شناسایی کردند، سال ۲۰۲۳ دسترسی او به منابع شرکت قطع شد.

در نمونه‌ای دیگر از فعالیت‌های این‌چنینی، رسانه‌های سوئدی حدود یک ماه پیش از بازداشت دو برادر ایرانی‌تبار به ظن «جاسوسی صنعتی برای جمهوری اسلامی» در سوئد خبر دادند.