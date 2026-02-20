Friday, Feb 20, 2026

صفحه نخست » سه مهندس ایرانی در سیلیکون‌ولی به اتهام انتقال اسرار تجاری به ایران متهم شدند

اف‌بی‌آی خبر داد دو خواهر ایرانی و همسر یکی از آن‌ها که پیش از این در گوگل کار می‌کردند، به اتهام سرقت اطلاعات فنی موتور جست‌وجو و دیگر فناوری‌ها و انتقال این اطلاعات به ایران، پنج‌شنبه ۳۰ بهمن در آمریکا بازداشت شدند

ایران اینترنشنال - سمانه غندالی، ۴۱ ساله و همسرش، محمدجواد خسروی، ۴۰ ساله، همراه خواهرش سرور غندالی، ۳۲ ساله و ساکن سن‌خوزه، پنج‌شنبه بازداشت شدند.

هر سه این افراد پیش از این در گوگل کار می‌کردند و در حوزه پردازنده‌های رایانه‌ای موبایل فعالیت داشتند.

این سه نفر متهم هستند اسرار تجاری مربوط به امنیت پردازنده و رمزنگاری و سایر فناوری‌ها را از گوگل و سایر شرکت‌های فناوری، به مکان‌های غیرمجاز شخص ثالث و شخصی، از جمله دستگاه‌های کاری مرتبط با کارفرمایان یکدیگر و به ایران منتقل کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، پس از آن که سیستم‌های امنیتی داخلی گوگل فعالیت سمانه غندالی را شناسایی کردند، سال ۲۰۲۳ دسترسی او به منابع شرکت قطع شد.

در نمونه‌ای دیگر از فعالیت‌های این‌چنینی، رسانه‌های سوئدی حدود یک ماه پیش از بازداشت دو برادر ایرانی‌تبار به ظن «جاسوسی صنعتی برای جمهوری اسلامی» در سوئد خبر دادند.

این پرونده مربوط به جاسوسی صنعتی با درجه بالا از یک شرکت حساس در حوزه فناوری پزشکی و درمانی است.

جِنا سوراندر، دادستان پرونده، گفته است این شرکت محصولاتی تولید می‌کند که با حوزه درمان مرتبط هستند.

به گفته او، شرکت به رفتارهای مشکوک دو برادر ایرانی‌تبار که مظنون پرونده هستند پی برد و شکایتی را به پلیس ارائه کرد.

آن‌ها حدود پنج ماه پیش بازداشت شدند.

رسانه سوئدی تی‌وی۴ نیوز گزارش داد تحقیقات درباره این پرونده «به شدت محرمانه»، با همکاری سرویس امنیتی سوئد (سپو) در جریان است.

این دو برادر ایرانی‌تبار چند دهه است در سوئد زندگی می‌کنند و برادر بزرگ‌تر از اول سال جاری میلادی به اتهام «جاسوسی سطح بالا» تحت پیگرد است.

برادر دیگر نیز مظنون به سرقت در همین پرونده با درجه اهمیت زیاد است.

او به تازگی با قرار آزادی از بازداشت خارج شده است.

جمهوری اسلامی پیش‌تر نیز فعالیت‌هایی امنیتی در سوئد داشته است.

پاییز سال ۱۴۰۱، دو برادر ایرانی در این کشور به جاسوسی برای روسیه متهم شدند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سوئد، دانشجویان و محققان ایرانی که در خارج کشور هستند، در یک برنامه شرکت دارند که هدف آن اخذ دانش‌هایی است که می‌توانند از سوی صنایع نظامی جمهوری اسلامی استفاده شوند.

