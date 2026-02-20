دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش خبرنگاران در کاخ سفید که آیا در حال بررسی حمله محدود به ایران است، گفت: «فکر میکنم بتوانم بگویم که در حال بررسی آن هستم.» ترامپ جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.
پیشتر کانال ۱۲ اسرائیل، گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از تعیین ضربالاجل ۱۰ روزه، با مشاوران ارشد خود درباره بحران با ایران دیدار کرد.
Reporter: "Mr. President, are you considering a limited military strike if Iran doesn't make a deal?"-- Faytuks Network (@FaytuksNetwork) February 20, 2026
Trump: "The most I can say - I am considering it" https://t.co/zqg9MPSe6n pic.twitter.com/TDXIDmvPpG
آمریکا در آستانه تصمیم بزرگ علیه جمهوری اسلامی
رویترز - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که برنامهریزی نظامی امریکا علیه جمهوری اسلامی به مرحلهای پیشرفته رسیده و در صورت صدور دستور از سوی ترامپ گزینههایی چون هدف قرار دادن افراد پرقدرت در ساختار حکومت و حتی پیگیری سناریوی تغییر رژیم در تهران بررسی شده است. دو مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، این اطلاعات را در اختیار رویترز قرار دادهاند.
این تحولات نشان میدهد که واشینگتن خود را برای درگیری جدی با ایران در صورت شکست مسیر دیپلماتیک آماده میکند. پیشتر نیز رویترز گزارش داده بود که ارتش آمریکا در حال آمادهسازی یک عملیات چند هفتهای است که میتواند شامل حمله به مراکز امنیتی جمهوری اسلامی و زیرساختهای هستهای باشد. اکنون جزئیات تازه از دامنه گستردهتر این برنامهها حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، برخی سناریوها شامل هدف قرار دادن چهرههای کلیدی در ساختار فرماندهی و کنترل نیروهای نظامی، بهویژه سپاه پاسداران، است. با این حال، مقامهای آمریکایی توضیح ندادهاند که دقیقاً کدام افراد ممکن است در فهرست اهداف قرار داشته باشند یا چگونه میتوان بدون اعزام نیروی زمینی گسترده، پروژه تغییر رژیم را عملی کرد.
یکی از مقامهای آمریکایی در گفتوگو با رویترز به تجربه حملات اسرائیل در جنگ ۱۲روزه سال گذشته با ایران اشاره کرده و گفته است که هدفگیری افراد کلیدی میتواند کارآمد باشد. با این حال، او تأکید کرده که چنین عملیاتی نیازمند اطلاعات دقیق و لحظهای درباره محل حضور اهداف و ارزیابی پیامدهای جانبی احتمالی است. هنوز مشخص نیست آمریکا چه سطحی از اطلاعات عملیاتی درباره رهبران جمهوری اسلامی در اختیار دارد و تصمیم نهایی کاخ سفید چه خواهد بود.