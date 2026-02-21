نزدیک به نیم قرن است که جهان با جمهوری اسلامی مانند یک حکومت نرمال رفتار کرده است. از فردای به قدرت رسیدن تا امروز انواع و اقسام دلایل را برای این رفتار ارائه داده اند. در مقابل جمهوری اسلامی لحظه ای آدمکشی را متوقف نکرد. از کشتارهای اوایل انقلاب مانند اعدامهای مقامات حکومت پهلوی٫ چپها٫ بها‌ئیها٫ یهودیان٫ همجنسگرایان٫ و هرآنکس که مانند زهدفروشان جمهوری اسلامی نمیزیست تا ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ که این حکومت جهل و جنون به بزرگترین جنایت قرن دست زد. ولی جهان به دلایل مختلف این جنایتها را نادیده گرفته است. از این بدتر اینکه هر بار به این جنایتها اشاره شده است ولی نه به شکلی شایسته. دلایلی که این پرداختن خارج از مقیاس را در ذهن رهبران جهان توجیه کرده بسیار مهم هستند. این استدلال که تمرکز بر تهدیدات امنیتی خارجی - مانند غنی‌سازی هسته‌ای، موشک‌ها و گروه‌های نیابتی - ضروریتر است به نادیده گرفته شدن جنایات بسیار وسیع داخلی انجامیده است که این خود تبلور "ابتذال شر" است! این کنش یک نقد فلسفی و سیاسی قدرتمند میطلبد که در اینجا بدان میپردازیم.

این دیدگاه نشان می‌دهد که رهبران جهان بویژه اروپا و امریکا با تقلیل رژیم ایران به مجموعه‌ای از معماهای فنی یا ژئوپلیتیکی که باید "مدیریت" شوند، خود را در معرض خطر مشارکت در همان "بی‌فکری" قرار دادند که هانا آرنت به طور درخشانی آن را شناسایی کرد.

برای درک زمینه "ابتذال شر" باید بیاد بیاوریم که هانا آرنت این عبارت را در گزارش خود در مورد محاکمه آدولف آیشمن ابداع کرد. او استدلال کرد که شر بزرگ همیشه توسط "هیولاها" با نیات شیطانی انجام نمی‌شود، بلکه اغلب توسط بوروکرات‌ها(پاسداران) و "پادوها (بسیجیها)" که صرفاً از قوانین پیروی می‌کنند، کلیشه‌ای صحبت می‌کنند و از فکر کردن به پیامدهای انسانی اعمال خود امتناع می‌کنند، انجام می‌شود. این در مورد مرتکبین شر٫ ولی آیا بازیگران دیگری هم در تداوم این شر سهیمند یا نه؟!

در رابطه با ایران، پرداختن به ابعاد گسترده این مفهوم نشان می‌دهد که در حالی که عالمین شر در ایران به کشتار مشغولند در خارج از ایران یک نوع فنی‌سازی شر انجام شده است. به این شکل که وقتی دیپلمات‌ها و تحلیلگران غربی با آگاهی کامل از جنایات جمهوری اسلامی «سطح غنی‌سازی هسته‌ای» یا «برد موشک‌ها» را به عنوان مشکلات اصلی در نظر می‌گیرند، بقای یک رژیم و وحشیگری داخلی آن را به یک مسئله یا نقطه قابل چشم پوشی در مذاکرات تبدیل می‌کنند. این سهم جامعه جهانی در شکل گیری و تداوم "شر در جریان" درون ایران است.

در اینجا بدون لکنت زبان باید گفت که "بوروکراسی بی‌تفاوتی" اروپا و امریکا با اولویت دادن به ثبات منطقه‌ای جان ایرانیانی که اعدام ٫ شکنجه ٫ مورد تجاوز و غصب مال می‌شوند را بی ارزش میشمارد. با اینکار جامعه بین‌المللی نشان داده که ترجیح بر اتخاذ رویکردی "مدیریتی" نسبت به رژیمی دارد که اساساً بر اساس فلسفه ای ساخته شده است که باید جهان نقش آن فلسفه خودساخته (ولایت فقیه) را در این «جنایت علیه بشریت» بشناسد و با آن به مقابله بپردازد. زیرا در حالی که این سیاست غرب قربانی اصلی این فلسفه که مردم ایران هستند را نادیده گرفته ولی مردم این کشورها باید بدانند که خشونتهای رواداشته جمهوری اسلامی به ایرانیان دامان جهان را گرفته و بیشتر هم خواهد گرفت. عادی سازی شعارهای مرگ بر امریکا و اسرايیل و سیاست ساخت٫ مسلح کردن و حمایت مالی از نیروهای تروریستی در کشورهای دیگر که خاورمیانه را فلج کرده از این جمله اند.