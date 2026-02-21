خبرنامه گویا

بهل قصّهء تازی و پیغوی

سخن گوی از رضای پهلوی!

ایراندوستان بایستی به این موضوع حیاتی بپردازند که چرا امروزه با یکی از " مهمترین " و " خطرناکترین " چالشهای تارخ چند قرن اخیر ایران مواجه هستند و اینکه علت این معضلات که در سطح جهانی با آنها مواجه هستیم چه هست؟ و چکار باید کرد؟ آنچه اکنون در جهان قابل پیش بینی است، همانا بزرگترین تغيير " ژئوپولتیکی" است بعد از فروپاشی دیوار برلین .

ایران ما در کجای تاریخ قرار دارد و بحران‌ها



همگان می دانند که ایران کشوری است باستانی با تمدن بزرگ که در طول تاریخ چند هزار ساله خود در معرض بسیاری از چالش‌های جهانی قرار داشته است.

در دوره باستان حمله اسکندر، هجوم تازیان و مغولان ویرانگر را داریم که منجر به تحولاتی بزرگ در نظام جهانی معاصر می گردد. در برافتادن پادشاهی صفویه، شاهد هستیم که امپراطوری روس و عثمانی در بخش‌هایی از شمال غربی کشور ما متحد می شوند و ایران را بین خود تقسیم می کنند ( به عملکرد پوتین روس و آردوغان ترکیه امروزی، دقت کنید!).

در دوران قاجاریه با ظهور معادلات نوینی در نظام جهانی، بازی بزرگ در آسیا رخ میدهد؛ از یک طرف روسیه و از طرف دیگر انگلیس و فرانسه و دیگران.

جنگهای ایران و روس پدید می آیند که ضربه بزرگی به یکپارچگی سر زمین ما می خورد ( از دست رفتن سرزمین اران، ۱۷ شهر مهم شمالی، البته به تحریک و فتوای ملایان نابکار در زمان فتح علی خان قاجار و دگرگونی‌های قفقازیه).

کشور ما در منطقه ای واقع شده که با ظهور معادلات تازه در نظم جهانی بین بازیگران بزرگ ، از چالشهای منطقه ای با همسایگان خود خارج و با چالشهایی که در عرصه جهانی رخ می دهد، ناخواسته در گیر می شود، نا چار و نخواسته در معرض چالشها قرار می گیرد.

پیامدهای جنگ سرد و جهان دو قطبی دامنگیر ایران می‌شود، در جنگ جهانی دوم ، ایران ناخواسته در گیر بحران‌های جهانی شده و بخش‌هایی از آن اشغال می شود. در این دوره است که یکی از بازیگران بزرگ جهانی می خواهد ایران را در " کردستان و آذربایجان " تجزیه کند.

می بینیم که تحولات عمده درونی ایران با چالشهای جهانی رایطه داشته است. مثلا آمریکا به این گمان که اگر دولت مصدق ادامه یابد، ایران بدامان حزب توده و شوروی سابق سقوط می کند، جریان ۲۸ مرداد را رقم می زنند.

به حقیقت می توان گفت که ملزومات نظام جهانی کشور ما را در گیر خودش کرده، بهتر که بگوییم؛ تحولات ایران تابعی از آن بوده است.

امروزه نیز بعد از " انقلاب اسلامی" بحران‌های زیادی در منطقه داشته و داریم. بحران افغانستان و بحران ده نود در عراق.

اکنون اما خود ایران ( بخوانید جمهوری اسلامی ملایان! ) در گیر یک بحران خطرناک شده با بازیگران اصلی و مهم جهانی و منطقه ای، درگیر شده و کسی بدرستی نمی داند سرنوشت این درگیری ها به کجا خواهد انجامید.



اگر بحران کنونی بر سر مسأله " هسته ای و..." در ایران را با بحران‌های دورهء قبلی مقایسه کنیم خواهیم دید که یک تفاوت های اساسی و ساختاری در جهان و منطقه رخ داده است.

سیاست سنتی کلاسیک ایران چه بودند؟

این سیاست بر دو پایه استوار بوده است: