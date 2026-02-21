امیر جاوید - ویژه خبرنامه گویا



در سال‌های اخیر هر بار که نام شاهزاده رضا پهلوی در یک گفت‌وگوی سیاسی مطرح می‌شود، پیش از آنکه بحث به برنامه، مدل حکمرانی آینده یا مسیر گذار برسد، یک روایت تکراری شنیده می‌شود: طرفداران او فحاش‌اند، این جریان افراطی است، این بدنه اجتماعی خطرناک است.

پرسش اصلی اینجاست: چرا به جای نقد برنامه، هواداران هدف قرار می‌گیرند؟



در سیاست، وقتی یک جریان نمی‌تواند در میدان استدلال و طرح رقابت کند، ساده‌ترین راه تغییر زمین بازی است. به جای پاسخ دادن به این پرسش که «برنامه شما برای آینده ایران چیست»، تمرکز از ایده به بدنه اجتماعی منتقل می‌شود. به جای نقد بیانیه، به اخلاق هواداران پرداخته می‌شود. این جابه‌جایی اتفاقی نیست؛ یک تاکتیک شناخته‌شده برای فرار از رقابت مستقیم است.



اگر مخالفان شاهزاده رضا پهلوی طرحی قوی‌تر دارند، منطقی‌ترین راه ارائه آن طرح است. اما وقتی بحث به جای برنامه به برچسب کشیده می‌شود، نشان می‌دهد رقابت در سطح اصلی انجام نمی‌گیرد.

آیا یک پایگاه میلیونی می‌تواند یکدست «افراطی» باشد؟



بیایید مسئله را ساده کنیم. آیا ممکن است میلیون‌ها ایرانی که در داخل و خارج کشور از مشروطه‌خواهی حمایت می‌کنند، همگی بی‌فرهنگ، افراطی یا فاقد شعور سیاسی باشند؟ آیا جامعه ایران به دو بخش تقسیم شده است: گروهی کاملاً بی‌ادب و گروهی کاملاً متمدن؟



چنین تصویری نه با عقل سازگار است و نه با تجربه اجتماعی. هر جریان بزرگ، بازتاب تنوع همان جامعه است. در میان جمهوری‌خواهان افراد تند وجود دارد، در میان چپ‌ها نیز، در میان نیروهای ملی‌مذهبی نیز. اما رفتار چند نفر به کل یک جریان تعمیم داده نمی‌شود. تنها درباره مشروطه‌خواهان است که رفتار اقلیت به عنوان ماهیت معرفی می‌شود.



این همان نقطه‌ای است که رقابت سیاسی به برچسب‌سازی تبدیل می‌شود.

واقعیت میدانی چه می‌گوید؟



نزدیک به یک و نیم میلیون ایرانی در خارج از کشور در ماه‌های گذشته در شهرهایی مانند تورنتو، مونیخ، لس‌آنجلس و ده‌ها شهر دیگر به خیابان آمدند. صدها هزار نفر در تورنتو، صدها هزار نفر در مونیخ، صدها هزار نفر در لس‌آنجلس و هزاران نفر در شهرهای دیگر در آرامش کامل تجمع کردند.



نه خشونت گسترده‌ای رخ داد، نه اموال عمومی تخریب شد، نه درگیری سازمان‌یافته‌ای شکل گرفت. در برخی موارد حتی نیروهای پلیس با گل مورد تقدیر قرار گرفتند.



اگر این پایگاه اجتماعی ذاتاً افراطی بود، رفتار جمعی‌اش نیز باید همان را نشان می‌داد. اما تصویر میدانی با روایت کلیشه‌ای سازگار نیست.

استاندارد دوگانه در داوری



در برخی رسانه‌ها و وب‌سایت‌های وابسته به جریان‌های رادیکال، حملات لفظی شدید حتی علیه خانواده شاهزاده رضا پهلوی منتشر شده است. با این حال هیچ‌کس کل آن جریان‌ها را با همان معیار قضاوت نمی‌کند. گفته می‌شود این رفتارها مربوط به افراد تندرو است.



اما درباره مشروطه‌خواهان، همان منطق کنار گذاشته می‌شود. چند حساب کاربری به کل بدنه اجتماعی تعمیم داده می‌شود. این تفاوت در قضاوت، خود نشانه سیاسی بودن روایت است.