بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، شنبه دوم اسفند دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران در تجمع اعتراضی خود شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سردادند.

ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد این دانشجویان در مقابله با نیروهای بسیجی، شعار «بی‌شرف، بی‌شرف» سر دادند.

در ادامه این تجمع، نیروهای بسیج دانشگاه به دانشجویان حمله کردند و این وضعیت به درگیری کشیده شد. دانشجویان در واکنش، شعارهای «ایران» و «جاوید شاه» سر دادند.

زنده / اختصاصی #خبرنامه_امیرکبیر : شعارهای «رضا شاه، روحت شاد» و «مرگ بر سه فاسد؛ ملا، چپی، مجاهد» دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد pic.twitter.com/MAyBZ0Y2gS -- Amirkabir NewsLetter خبرنامهٔ امیرکبیر (@autnews_org) February 21, 2026

دانشجویان دانشگاه شریف همچنین در تجمع اعتراضی خود شعار دادند: «ما صاحب کشوریم، گمشو بیرون خامنه‌ای.»

بر اساس گزارش‌های دریافتی، تعدادی از دانشجویان معترض در دانشگاه شریف در پی حمله بسیجیان، زخمی شدند.

در دانشگاه امیرکبیر نیز دانشجویان در تجمع خود خطاب به نیروهای بسیج شعار «جیره‌خور» سردادند.

آنان همچنین شعارهای «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان»، «جاویدشاه» و «هر یک نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه» سر دادند.

هم‌زمان کانال «دانشجویان متحد» گزارش داد سرکوبگران راه خروج از دانشگاه امیرکبیر را بسته و اقدام به بازداشت دانشجویان کردند.

ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد دانشجویان معترض دانشگاه صنعتی شریف که در تجمع شنبه با مقابله نیروهای بسیجی مواجه شدند، خطاب به آن‌ها شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سر دادند. pic.twitter.com/96WQGCJCQP -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 21, 2026

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز تجمعی هم‌زمان برگزار شد و دانشجویان شعارهایی از جمله «مرگ بر خامنه‌ای» و «این همه سال جنایت، ننگ بر این ولایت» سردادند.

این تجمع‌ها در حالی برگزار شد که هم‌زمان با چهلمین روز کشتار معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، فضای دانشگاه‌ها و برخی شهرها شاهد برگزاری مراسم یادبود و اعتراضات پراکنده بوده است.

در فردیس استان البرز، مراسم چهلم یلدا محمدخانی برگزار شد. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد پدر او با گریه می‌گوید دخترش را در جریان خیزش دی‌ماه در آغوش خود از دست داده است.