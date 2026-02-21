ایران اینترنشنال - همزمان با چهلم جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان، دانشجویان در دانشگاههای صنعتی شریف و امیرکبیر تهران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد تجمع برگزار کردند و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند؛ در دانشگاه شریف این تجمع به درگیری با نیروهای بسیج انجامید.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، شنبه دوم اسفند دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران در تجمع اعتراضی خود شعار «مرگ بر خامنهای» سردادند.
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد این دانشجویان در مقابله با نیروهای بسیجی، شعار «بیشرف، بیشرف» سر دادند.
در ادامه این تجمع، نیروهای بسیج دانشگاه به دانشجویان حمله کردند و این وضعیت به درگیری کشیده شد. دانشجویان در واکنش، شعارهای «ایران» و «جاوید شاه» سر دادند.
شعارهای «رضا شاه، روحت شاد» و «مرگ بر سه فاسد؛ ملا، چپی، مجاهد» دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشجویان دانشگاه شریف همچنین در تجمع اعتراضی خود شعار دادند: «ما صاحب کشوریم، گمشو بیرون خامنهای.»
بر اساس گزارشهای دریافتی، تعدادی از دانشجویان معترض در دانشگاه شریف در پی حمله بسیجیان، زخمی شدند.
در دانشگاه امیرکبیر نیز دانشجویان در تجمع خود خطاب به نیروهای بسیج شعار «جیرهخور» سردادند.
آنان همچنین شعارهای «قسم به خون یاران، ایستادهایم تا پایان»، «جاویدشاه» و «هر یک نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه» سر دادند.
همزمان کانال «دانشجویان متحد» گزارش داد سرکوبگران راه خروج از دانشگاه امیرکبیر را بسته و اقدام به بازداشت دانشجویان کردند.
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد دانشجویان معترض دانشگاه صنعتی شریف که در تجمع شنبه با مقابله نیروهای بسیجی مواجه شدند، خطاب به آنها شعار «مرگ بر خامنهای» سر دادند.
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز تجمعی همزمان برگزار شد و دانشجویان شعارهایی از جمله «مرگ بر خامنهای» و «این همه سال جنایت، ننگ بر این ولایت» سردادند.
این تجمعها در حالی برگزار شد که همزمان با چهلمین روز کشتار معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، فضای دانشگاهها و برخی شهرها شاهد برگزاری مراسم یادبود و اعتراضات پراکنده بوده است.
در فردیس استان البرز، مراسم چهلم یلدا محمدخانی برگزار شد. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد پدر او با گریه میگوید دخترش را در جریان خیزش دیماه در آغوش خود از دست داده است.