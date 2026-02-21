ابتدا می خواستم عنوان این نوشته را «توصیه ای به شاهزاده رضا پهلوی از طرف یک ایرانی» بگذارم بعد دیدم ممکن است هواداران صد در صدی شاهزاده به من اعتراض کنند که تو کی هستی که بخواهی به شاهزاده توصیه کنی و فکر می کنی شاهزاده خودش این چیزها را نمی داند و اگر هوادار واقعی شاهزاده هستی باید هر چه او می گوید و می کند را بپذیری لذا عنوان را عوض کردم تا خودم را هم معرفی کرده باشم و بگویم نظری که می دهم از بی خبری و بی اطلاعی و عوامانه نیست و اینجا هم تاکید می کنم که ممکن است مثل گذشته نظر من به هیچ گرفته شود که در این هم ایرادی نیست و من تنها وظیفه ی خودم را در قبال مردم ایران انجام می دهم و انتظار نتیجه گرفتن از آن ندارم.

مسوولیت شاهزاده در قبال مردم ایران روز به روز سنگین تر می شود و با علاقه ای که مردم ایران به ایشان نشان می دهند -و این علاقه را ما در اعتراضات دی ماه در داخل و تظاهرات با شکوه ایرانیان در خارج در ۱۴ فوریه دیدیم که باعث خوشحالی و سر افرازی ایرانیان و به بهای از دست رفتن جان های نازنین بسیاری شد مشاهده کردیم و این علاقه و هواداری باعث شد که حکومت نکبت اسلامی در حد انفجار به خشم بیاید و هواداران پیدا و پنهان اش برای تخریب وجهه ی شاهزاده دست به هر بازی کثیف و توطئه ی زشتی بزنند،- این مسوولیت افزایش پیدا کرده و جا برای اشتباه در عمل و گفتار نگذاشته و یکی از مواردی که می تواند به ایشان و جایگاهی که روز به روز در حال رفیع تر شدن است آسیب بزند رفتار عده ای از کسانی ست که خود را هوادار ایشان نشان می دهند اما در واقع دشمن ایشان هستند و حضورشان در میدان، نه برای هواداری از ایشان که برای تخریب ایشان است و عده ای دیگر که باور دارم تعدادشان اندک است هواداران واقعی ایشان هستند که احساسات و خشم شان بر عقل سیاسی شان فائق می آید و گفتار و کرداری دارند که باز به شاهزاده آسیب می زند.

