ابتدا می خواستم عنوان این نوشته را «توصیه ای به شاهزاده رضا پهلوی از طرف یک ایرانی» بگذارم بعد دیدم ممکن است هواداران صد در صدی شاهزاده به من اعتراض کنند که تو کی هستی که بخواهی به شاهزاده توصیه کنی و فکر می کنی شاهزاده خودش این چیزها را نمی داند و اگر هوادار واقعی شاهزاده هستی باید هر چه او می گوید و می کند را بپذیری لذا عنوان را عوض کردم تا خودم را هم معرفی کرده باشم و بگویم نظری که می دهم از بی خبری و بی اطلاعی و عوامانه نیست و اینجا هم تاکید می کنم که ممکن است مثل گذشته نظر من به هیچ گرفته شود که در این هم ایرادی نیست و من تنها وظیفه ی خودم را در قبال مردم ایران انجام می دهم و انتظار نتیجه گرفتن از آن ندارم.
مسوولیت شاهزاده در قبال مردم ایران روز به روز سنگین تر می شود و با علاقه ای که مردم ایران به ایشان نشان می دهند -و این علاقه را ما در اعتراضات دی ماه در داخل و تظاهرات با شکوه ایرانیان در خارج در ۱۴ فوریه دیدیم که باعث خوشحالی و سر افرازی ایرانیان و به بهای از دست رفتن جان های نازنین بسیاری شد مشاهده کردیم و این علاقه و هواداری باعث شد که حکومت نکبت اسلامی در حد انفجار به خشم بیاید و هواداران پیدا و پنهان اش برای تخریب وجهه ی شاهزاده دست به هر بازی کثیف و توطئه ی زشتی بزنند،- این مسوولیت افزایش پیدا کرده و جا برای اشتباه در عمل و گفتار نگذاشته و یکی از مواردی که می تواند به ایشان و جایگاهی که روز به روز در حال رفیع تر شدن است آسیب بزند رفتار عده ای از کسانی ست که خود را هوادار ایشان نشان می دهند اما در واقع دشمن ایشان هستند و حضورشان در میدان، نه برای هواداری از ایشان که برای تخریب ایشان است و عده ای دیگر که باور دارم تعدادشان اندک است هواداران واقعی ایشان هستند که احساسات و خشم شان بر عقل سیاسی شان فائق می آید و گفتار و کرداری دارند که باز به شاهزاده آسیب می زند.
بارها گفته ایم و توصیه کرده ایم که شاهزاده مکررا خطاب به این هواداران تذکر بدهند که این گونه سخن گفتن و عمل کردن به نفع ایشان و مردم ایران نیست و ایشان همان طور که با گفتار و کردار خود نشان داده اند مخالف این گونه رفتارها هستند و ایشان هم بارها این تذکر را داده اند که در آخرین آن ها که علنی نبوده من این مخالفت را به صریح ترین شکل دیده ام. گفته شده که ایشان حرفی را که باید بزند بارها زده است و نمی تواند دنبال تک تک هواداران خطاکار برود و به آن ها تذکر بدهد که امری طبیعی و کاملا صحیح است و انتظار چنین کاری از ایشان نمی رود ولی من قبلا هم توصیه کرده ام در صورت امکان، شخص یا دفتری را به این کار اختصاص بدهند که از طرف ایشان با این گونه هواداران مساله ساز در رسانه ها برخورد کند و خط مشی شاهزاده را نه به صورت تک تک بلکه به صورت «مکرر» یادآور شوند طوری که همیشه این مخالفت در میان باشد و بهانه فحاشی و «فاشیسم» (!) و غیره را از مخالفان تخریبگر شاهزاده بگیرد چون بخصوص در لحظات حساس کنونی ایجاد هر گونه شک و دودلی در میان قشر حساس به این گونه موضوعات رفتاری و اخلاقی ممکن است تردید در مورد خود شاهزاده به وجود آورد و به مبارزات مردم ایران آسیب بزند.
در این میان گفتار و عملکرد سلبریتی های طرفدار شاهزاده نیز باید قابل تذکر باشد و آن چه درست نیست و خطاست به آن ها حال نه به شکل علنی بلکه به صورت خصوصی تذکر داده شود مثل وعده ی قرآن سوزاندن و کارهای احساسی و نامربوط به مبارزه ی مردم ایران با حکومت نکبت اسلامی که این هم از اهمیت بسیاری برخوردار است و جا دارد برای آن برنامه ای در نظر گرفته شود.