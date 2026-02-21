Saturday, Feb 21, 2026

صفحه نخست » من جاروکش شهر هستم ولی اسرائیل به من هم رحم نمی کند

jarookesh.jpgایندیپندنت فارسی - پس از انتشار اخباری درباره قرار گرفتن نام علیرضا زاکانی در فهرست ترور منتسب به اسرائیل، شهردار تهران به این موضوع واکنش نشان داد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران، روز شنبه دوم اسفند گفت: من جاروکش شهر هستم ولی اسرائیل به من هم رحم نمی‌کند. کانال ۱۲ اسرائیل اخیرا فهرستی از مقام‌های جمهوری اسلامی را منتشر و اعلام کرد که این افراد در فهرست ترور ارتش اسرائیل قرار دارند.

در این فهرست علاوه بر علیرضا زاکانی، افرادی چون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و فرزندش مجتبی خامنه‌ای، علی شمخانی و شماری از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی دیده می‌شوند.

***

از سایت های دیگر

پر بیننده ترین ها



