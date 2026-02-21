ریحانه فلاح در ایکس : این صحنه عجیب سورئال و خیره کنندهست، مادری که اسم پسرش رستم و شعر سوگ فرزندش نبرد کاوه با ضحاکه... انگار که اسطورهها از شاهنامه به واقعیت ایران برگشتن
«در خيابانها هزاران لاله خونين پرپراست
شوِر كاوه در سر است
مرگ برضحاك واين فاسدترين فاسدان
شاه ما آهنگر است
ماكه مى جنگیم
و اين خانه سراسر سنگر است
شاه ما آهنگر است»
این صحنه عجیب سورئال و خیره کنندهست، مادری که اسم پسرش رستم و شعر سوگ فرزندش نبرد کاوه با ضحاکه...-- Reihaneh fallah (@FallahReihaneh) February 21, 2026
انگار که اسطورهها از شاهنامه به واقعیت ایران برگشتن
«در خيابانها هزاران لاله خونين پرپراست
شوِر كاوه در سر است
مرك برضحاك واين فاسدترين فاسدان
شاه ما آهنگر است
ماكه مى جنگیم و... pic.twitter.com/eEIPpZpcYk
چرا امریکا به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد؟