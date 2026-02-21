این صحنه عجیب سورئال و خیره کننده‌ست، مادری که اسم پسرش رستم و شعر سوگ فرزندش نبرد کاوه با ضحاکه...



انگار که اسطوره‌ها از شاهنامه به واقعیت ایران برگشتن



«در خيابانها هزاران لاله خونين پرپراست

شوِر كاوه در سر است

مرك برضحاك واين فاسدترين فاسدان

شاه ما آهنگر است

ماكه مى جنگیم و... pic.twitter.com/eEIPpZpcYk