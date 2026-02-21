Saturday, Feb 21, 2026

صفحه نخست » صحنه عجیب سورئال و خیره کننده از یک مادر داغدار‌

20.jpgریحانه فلاح در ایکس : این صحنه عجیب سورئال و خیره کننده‌ست، مادری که اسم پسرش رستم و شعر سوگ فرزندش نبرد کاوه با ضحاکه... انگار که اسطوره‌ها از شاهنامه به واقعیت ایران برگشتن

«در خيابانها هزاران لاله خونين پرپراست

شوِر كاوه در سر است

مرگ برضحاك واين فاسدترين فاسدان

شاه ما آهنگر است

ماكه مى جنگیم

و اين خانه سراسر سنگر است

شاه ما آهنگر است»

