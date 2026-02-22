Sunday, Feb 22, 2026

صفحه نخست » عددی که همه‌چیز را لو داد؛ ۳۱۱۷ و فروپاشی اعتبار آمار رسمی وزارت بهداشت ایران

thenumber.jpgجمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان ۱۸ و ۱۹ دی را سه هزار و ۱۱۷ نفر اعلام کرده که فاصله‌ای بسیار زیاد با آمار واقعی جنایتی دارد که در قتل عام تظاهرات خیابانی در جهان بی‌سابقه است. جمهوری اسلامی پیش از این نیز همین عدد را عینا برای بحران‌های دیگر خود تکرار کرده بود

خبرنامه گویا - در چند گزارش رسمی که از سوی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، یک عدد خاص بارها تکرار شده است: ۳۱۱۷. این تکرار جلب توجه می‌کند و پرسش‌هایی اساسی درباره کیفیت آمار رسمی، شفافیت دولت و نحوه تهیه و ارائه داده‌ها به جامعه ایجاد می‌کند.

۱) آقای عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و سخنگوی دولت، در اظهاراتی گفته است که بر اساس داده‌های وزارت بهداشت ایران، ۳۱۱۷ نفر در اعتراض‌های سراسری کشته شده‌اند. این آمار در حالی اعلام شد که منابع مستقل و مدافع حقوق بشر ارقام بسیار بالاتری را گزارش داده‌اند، و همین اختلاف باعث ایجاد شک و تردید در اعتبار آمار رسمی شده است.

۲) این رقم دقیقاً در گزارش‌های مربوط به «جنگ دوازده‌روزه» نیز به‌عنوان تعداد کشته‌شدگان ذکر شده است، که به‌طور کلی یک رویداد تاریخی متفاوت با اعتراضات اخیر است. اینکه یک عدد واحد برای دو رویداد مجزا استفاده شود، معنای آماری و مستندی ضعیف ایجاد می‌کند.

12day2.jpg*لینک به منبع ثانویه؛ گزارش "پی بی اس" بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی ایران

۳) اینکه در گزارش‌های علمی مرتبط با همه‌گیری کووید-۱۹ نیز ۳۱۱۷ مورد تأیید شده به‌عنوان تعداد بیماران اعلام شده، که این عدد در مقطعی از شیوع ویروس در ایران گزارش شده است. منبع این گزارش یک نشریه علمی بوده است، اما باز هم سؤال این است که چگونه این عدد با سایر آمارهای رسمی هم‌نشینی دارد.

covid2.jpg
*لینک به منبع ثانویه؛ گزارش العربیه بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی ایران

۴)آمار وزارت بهداشت درباره مسمومیت با الکل نیز دقیقاً همین عدد را نشان می‌دهد -- ۳۱۱۷ نفر. این اتفاق به خودی خود جالب است، اما تکرار آن در زمینه‌های متفاوت به نظر می‌رسد بیش از حد تصادفی باشد.

alcolol2.jpg*لینک به منبع ثانویه؛ گزارش دانشگاه کمبریج اساس داده‌های منتشرشده از سوی ایران

تکرار دقیق یک عدد واحد در چند گزارش رسمی، آن هم درباره رویدادهایی کاملاً متفاوت، این شائبه را تقویت می‌کند که با یک الگوی از پیش‌ساخته‌شده روبه‌رو هستیم، نه با داده‌هایی که حاصل جمع‌آوری مستقل و مستند باشند.

مطلب قبلی...
21opB.jpg
بروز تنش در مذاکرات ژنو و توبیخ هیات ایرانی از سوی امریکا
مطلب بعدی...
sub.jpg
رونمایی جمهوری اسلامی از زیردریاییِ حامل جت جنگنده

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar22.jpg
در مورد جاسوسان جمهوری اسلامی در گوگل چه می دانید؟
tv22-1.jpg
داریوش آشوری که با شاهزاده رضا پهلوی دیدار کرد کیست
one22.jpg
جشن کودتا در جلالیه تهران با حضور رضا شاه در سال ۱۲۹۹
oholic22.jpg
آیا میتوان فقر را در ایران ریشه کن کرد؟
tv22.jpg
زنان شاغل قبل از انقلاب
goftar22-1.jpg
وضعیت تهران یکماه مانده به نوروز بعد از سرکوب وحشیانه
tv21.jpg
محمد محسن مهاجرانی پسر عطااله مهاجرانی که یک دکل نفتی را غیب کرد!
oholic21.jpg
زندگی پر از عیاشی پادشاه تایلند

از سایت های دیگر

هفت دلیل تمایل زنان و مردان به شریک جوان‌تر
تفسیرهای اشتباه از این عکس دکتر مصدق
میوه و سبزی که خطر مرگ از بیماری قلبی را کاهش می‌دهند
سرگذشت‌ ایرانیانی که از جمهوری اسلامی فرار کردند

پر بیننده ترین ها



goftar16-1.jpg
شهردار ایرانی فرانکفورت که به مسیح علینژاد پنجاه هزار دلار پاداش داد کیست؟
goftar21-2.jpg
مراسم یادبود عنایت بخشی بازیگر نزدیک به حکومت با حضور بهزاد فراهانی
gooyatv7-1.jpg
تصاویری از تکیه کامران‌میرزا در کامرانیه تهران
euro.jpg
مهدی نصیری: مردم ایران و شاهزاده در پی استقرار پادشاهی مشروطه‌اند
kayhan.jpg
«روز جهانی اقدام»، نقطه عطف انقلاب شیروخورشید ایران
oholic21-1.jpg
این نوشیدنی‌ها رشد موهای شما را صد برابر می‌کند

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy