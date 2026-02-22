جمهوری اسلامی شمار کشتهشدگان ۱۸ و ۱۹ دی را سه هزار و ۱۱۷ نفر اعلام کرده که فاصلهای بسیار زیاد با آمار واقعی جنایتی دارد که در قتل عام تظاهرات خیابانی در جهان بیسابقه است. جمهوری اسلامی پیش از این نیز همین عدد را عینا برای بحرانهای دیگر خود تکرار کرده بود
خبرنامه گویا - در چند گزارش رسمی که از سوی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، یک عدد خاص بارها تکرار شده است: ۳۱۱۷. این تکرار جلب توجه میکند و پرسشهایی اساسی درباره کیفیت آمار رسمی، شفافیت دولت و نحوه تهیه و ارائه دادهها به جامعه ایجاد میکند.
۱) آقای عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و سخنگوی دولت، در اظهاراتی گفته است که بر اساس دادههای وزارت بهداشت ایران، ۳۱۱۷ نفر در اعتراضهای سراسری کشته شدهاند. این آمار در حالی اعلام شد که منابع مستقل و مدافع حقوق بشر ارقام بسیار بالاتری را گزارش دادهاند، و همین اختلاف باعث ایجاد شک و تردید در اعتبار آمار رسمی شده است.
Fulfilling our pledge of full transparency towards our own people, Iran's Government has already published a comprehensive list of all 3117 victims of recent terrorist operation, including about 200 officers.-- Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 21, 2026
If anyone disputes accuracy of our data, please share any evidence.
۲) این رقم دقیقاً در گزارشهای مربوط به «جنگ دوازدهروزه» نیز بهعنوان تعداد کشتهشدگان ذکر شده است، که بهطور کلی یک رویداد تاریخی متفاوت با اعتراضات اخیر است. اینکه یک عدد واحد برای دو رویداد مجزا استفاده شود، معنای آماری و مستندی ضعیف ایجاد میکند.
*لینک به منبع ثانویه؛ گزارش "پی بی اس" بر اساس دادههای منتشرشده از سوی ایران
۳) اینکه در گزارشهای علمی مرتبط با همهگیری کووید-۱۹ نیز ۳۱۱۷ مورد تأیید شده بهعنوان تعداد بیماران اعلام شده، که این عدد در مقطعی از شیوع ویروس در ایران گزارش شده است. منبع این گزارش یک نشریه علمی بوده است، اما باز هم سؤال این است که چگونه این عدد با سایر آمارهای رسمی همنشینی دارد.
*لینک به منبع ثانویه؛ گزارش العربیه بر اساس دادههای منتشرشده از سوی ایران
۴)آمار وزارت بهداشت درباره مسمومیت با الکل نیز دقیقاً همین عدد را نشان میدهد -- ۳۱۱۷ نفر. این اتفاق به خودی خود جالب است، اما تکرار آن در زمینههای متفاوت به نظر میرسد بیش از حد تصادفی باشد.
*لینک به منبع ثانویه؛ گزارش دانشگاه کمبریج اساس دادههای منتشرشده از سوی ایران
تکرار دقیق یک عدد واحد در چند گزارش رسمی، آن هم درباره رویدادهایی کاملاً متفاوت، این شائبه را تقویت میکند که با یک الگوی از پیشساختهشده روبهرو هستیم، نه با دادههایی که حاصل جمعآوری مستقل و مستند باشند.
