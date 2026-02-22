ایران اینترنشنال - جزئیات تازه درباره دور دوم مذاکرات غیرمستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا در ژنو از ابراز نارضایتی آمریکا و «توبیخ هیات ایرانی» از سوی آنها خبر میدهد. واشینگتن در این جلسه تهران را به نقض تعهد اولیه برای گفتوگو درباره موشکها و نیروهای نیابتیاش متهم کرد.
اسرائیل هیوم در گزارشی که شنبه دوم اسفند انتشار یافت، این مجادله را سبب عمیقتر شدن شکافها خواند و افزود که هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به آمریکا گفتهاند تنها در صورت دستیابی به توافق هستهای و رفع تحریمها حاضرند درباره دیگر مسائل مد نظر واشینگتن مذاکره کنند.
این رسانه همچنین نوشت که جمهوری اسلامی پس از مذاکرات ژنو از طریق عمان، در پاسخ به نارضایتی مذاکرهکنندگان آمریکایی، پیام دیگری به ایالات متحده فرستاد و از آمادگی خود برای «انعطاف بیشتر در برنامه هستهای» خبر داد، مشروط بر اینکه اجازه داشته باشد تاسیسات غنیسازی اورانیوم و سانتریفیوژها را در خاک ایران حفظ کند.
دور دوم مذاکرات تهران و واشینگتن در ژنو با میانجیگری عمان ۲۸ بهمن پایان یافت. نیویورکتایمز ۲۹ بهمن به نقل از «سه مقام ایرانی مطلع از مذاکرات ژنو»، مفاد توافق ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی در این جلسه را شامل ارائه مشوقهای مالی و فرصتهای سرمایهگذاری و تجاری برای آمریکا از جمله در صنایع مرتبط با نفت و انرژی، آمادگی برای تعلیق غنیسازی سه تا پنج ساله و سپس پیوستن یه یک کنسرسیوم منطقهای برای غنیسازی در سطح غیرنظامی، رقیق کردن ذخایر اورانیوم در داخل و در حضور بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در مقابلِ لغو تحریمهای مالی و بانکی و پایان ممنوعیت فروش نفت اعلام کرد.
همزمان با انتشار این گزارش در اسرائیلهیوم، خبرگزاری رویترز به نقل از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نوشت که تهران طی دو تا سه روز آینده پیشنویس پیشنهاد هستهای متقابل خود را برای بررسی در اختیار مقامهای عالی حکومت ایران میگذارد تا پس از دریافت پاسخ مثبت از سوی آنها به مذاکرهکنندگان آمریکایی تحویل شود.