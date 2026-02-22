خبرنامه گویا - داریوش اقبالی، از کاری لیک (رئیس آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده) و «صدای آمریکا فارسی» به دلیل بازنشر یک ویدئوی قدیمی از او خارج از بستر و زمینه اصلی‌اش، با اهداف گمراه‌کننده و در راستای دستورکارهای سیاسی مشخص، انتقاد کرد. او این اقدام را نقض اصول حرفه‌ای و استانداردهای رسانه‌ای دانست.

داریوش نوشت:

روز گذشته بریده صحبت‌هایم از همان دو برنامه، از «صدای آمریکا» با عنوان «پیام داریوش اقبالی» پخش شد و، سهوی یا عامدانه، این شبهه را ایجاد کرد که گفته‌های من فقط در رابطه با فضا و تحولات اکنون ایران، و به تازگی ضبط و منتشر شده است. انتشار ناقص صحبت‌های من، بدون ذکر زمان ضبط آن، و با هدف نشان دادن همسویی با دیدگاه گردانندگان رسانه مذکور، اقدامی صادقانه نبود. «صدای آمریکا» با این کار، پیام ذاتی کلام مرا نادیده گرفت و آن را قربانی جهت‌گیری سیاسی روز کرد. البته مدتی است که این چنین رویکردهای گزینشی و جناحی، به ویژه برای جهت‌دهی به اخبار روز ایران، از سوی چند رسانه مطرح فارسی‌زبان دیگر نیز اعمال می‌شود.

⚡️پیام داریوش، هنرمند سرشناس: چک کنیم ببینیم شبیه اونایی که ازشون بدمون میاد نشده باشیم pic.twitter.com/6d0btCfkjZ -- VOA Farsi صدای آمریکا (@VOAfarsi) February 21, 2026

در چند سال گذشته، گروهی بر اساس منافع خاص و گاه متضاد خود، اقدام به تحریف و تفسیر مخدوش صحبت‌ها و نظراتم کرده‌اند، و یا مرا به ایدئولوژی، مکتب، گروه و سازمان‌های خاص مرتبط دانسته‌اند. ارائه تصویری جعلی از من، گاه به منظور تخریب و ترور شخصیتی و گاه به قصد سوءاستفاده و بهره‌برداری سیاسی انجام شده است.

اغلب در مقابل این گزندها سکوت کرده‌ام؛ چرا که باور دارم کارنامه هنری و پیشینه اجتماعی‌ام سخنگوی من است. برای آنانی که کارنامه شش دهه گذشته‌ام را صادقانه واکاوی کرده باشند، روشن است که هیچگاه متعلق به ایدئولوژی، و عضو هیچ دسته، گروه، سازمان و حزب خاصی نبوده‌ام.

من در این راه دراز و پر از گردنه، بی‌ایراد نبوده‌ام، اما فراتر از «زنده باد» و «مرده باد»، پیوسته در پی آزادی، دموکراسی، برابری و کثرت‌گرایی در زیر سایه یک ایرانِ یکپارچه بوده‌ام؛ ایرانی که در آن هیچ‌کس از قانون اساسی فراتر نباشد. سال‌ها با همین رویای دست‌یافتنی برای ایرانمان زیسته‌ام و فعالیت کرده‌ام و برای برآورده شدن چنین رویایی بر آرمان‌های خود ایستاده‌ام.

داریوش