Sunday, Feb 22, 2026

صفحه نخست » المپیاد جهانی هوش مصنوعی با حمایت یونسکو، نام دانشگاه مرا «آریامهر» اعلام کرد

علی شریفی زارچی در شبکه اکس نوشت:

وب‌سایت رسمی المپیاد جهانی هوش مصنوعی (IOAI)، معتبرترین رقابت علمی بین‌المللی در زمینه‌ی هوش مصنوعی با عضویت ۱۱۸ کشور جهان و با حمایت رسمی یونسکو، نام دانشگاه مرا به «دانشگاه صنعتی آریامهر» تغییر داد.

ariaUniv.jpg

***

zarehchi.jpgخبرنامه گویا - علی شریفی زارچی استاد برجسته هوش مصنوعی و بیوانفورماتیک در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است. او پیش‌تر ریاست کمیته علمی المپیاد جهانی کامپیوتر (IOI) را بر عهده داشت و در حال حاضر برای دومین سال پیاپی به عنوان رئیس کمیته علمی المپیاد جهانی هوش مصنوعی (IOAI) فعالیت می‌کند.

شریفی زارچی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ ایران، به دلیل حمایت از دانشجویان از دانشگاه اخراج شد، اما پس از مدتی و با تغییرات مدیریتی، اجازه بازگشت به تدریس یافت. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ژانویه ۲۰۲۶، او ایران را ترک کرده است. شبکه ITV News در اواخر همان ماه تأیید کرد که وی در خارج از کشور به سر می‌برد. به گفته خودش، این تصمیم را برای «تبدیل شدن به صدای مردم» و پرهیز از بازداشت احتمالی اتخاذ کرده است.

او در ماه‌های اخیر از تریبون‌های بین‌المللی برای اطلاع‌رسانی درباره وضعیت معترضان در ایران بهره گرفته است.

***

