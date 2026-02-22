Sunday, Feb 22, 2026

صفحه نخست » به دستور ترامپ، ویتکاف با رضا پهلوی دیدار کرد

rp.jpgایندیپندنت فارسی - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ صبح یکشنبه سوم اسفندماه به شبکه فاکس نیوز گفت به دستور رئیس جمهوری ایالات متحده با شاهزاده رضا پهلوی ملاقات کرده است.

ویتکاف در این مصاحبه و در پاسخ به پرسشی درباره رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای گذار از جمهوری اسلامی و موضع دونالد ترامپ گفت: «شاهزاده رضا پهلوی فرد قدرتمندی است که برای کشورش نگران است.» مذاکره‌کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی در عین حال تاکید کرد که تصمیم درباره مداخله نظامی علیه تهران، صرفا مربوط به سیاست دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا است.

او همچنین درباره موضع دونالد ترامپ به مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی گفت: رئیس جمهوری آمریکا کنجکاو است بداند چرا تهران تسلیم درخواست‌های واشنگتن نمی‌شود.

ویتکاف به فاکس‌نیوز گفت: «نمی‌خواهم از واژه تسلیم استفاده کنم ولی رئیس جمهوری آمریکا کنجکاو است بداند که چرا آن‌ها (رهبران جمهوری اسلامی) هنوز تسلیم نشده‌اند... چرا با وجود این همه فشار با این حجم از [تجمیع] قدرت دریایی در آنجا، چرا آن‌ها جلو نیامده‌اند و نمی‌گویند اعتراف می‌کنیم که سلاح [هسته‌ای] نمی‌خواهیم.»

