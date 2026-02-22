تداوم اعتراضات دانشجویی در ایران همزمان با تجمعات ایرانیان سراسر جهان
دانشجویان بار دیگر در چندین دانشگاه ایران دست به تجمع زدند و ضمن اعلام حمایت از انقلاب ملی و شاهزاده رضا پهلوی، علیه علی خامنهای، دیکتاتور تهران، شعار دادند. گزارشها از حمله بسیجیان به دانشجویان معترض در برخی دانشگاهها حکایت دارد.
بی بی سی - در تجمع دانشجویی که یکشنبه ۳ اسفند در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، چند نفر از دانشجویان پرچم شیر و خورشید با نشان تاج و شاخه بلوط و زیتون* در دست گرفتند که با شعارهای «جاوید شاه» جمعیت اطراف آنها همراه شد.
امروز دانشجویان در دانشگاههای دیگر تهران از جمله امیرکبیر، علم و صنعت، دانشگاه تهران، شهید بهشتی و... pic.twitter.com/xcjUyZ2d1O
امروز دانشجویان در دانشگاههای دیگر تهران از جمله امیرکبیر، علم و صنعت، دانشگاه تهران، شهید بهشتی و همچنین دانشگاههای علوم پزشکی و فردوسی مشهد هم تجمعات اعتراضی برگزار کردهاند.
*بلند کردن پرچم شیروخورشید با نشان تاج و شاخه بلوط و زیتون
این پرچم پیش از انقلاب اسلامی خمینی، در رژههای ارتش افراشته میشد و پرچم دربار و دولت شاهنشاهی ایران بود.
فوری / حمله نیروهای بسیج دانشگاه تهران به دانشجویان