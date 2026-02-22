Sunday, Feb 22, 2026

صفحه نخست » مرگ سرتیپ ناصر محمدی‌فر در سن ۸۰ سالگی

18.jpgتسنیم - امیر سرتیپ «ناصر محمدی‌فر*» فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و از فرماندهان برجسته و یادگاران پرافتخار هشت سال دفاع مقدس، پس از سال‌ها خدمت صادقانه به میهن اسلامی، صبح امروز در سن ۸۰ سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست. او فعالیت نظامی خود را از سال ۱۳۴۶ در نیروی زمینی شاهنشاهی ایران آغاز کرد.

*محمدی‌فر در سال‌های پس از جنگ ایران و عراق، در چارچوب سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی به فعالیت ادامه داد؛ سیاست‌هایی که تحلیلگران آن را عامل گسترش رویکرد امنیتی در مدیریت داخلی کشور می‌دانند. نام او در میان چهره‌هایی مطرح بود که در تثبیت ساختارهای نظامی و امنیتی پس از انقلاب نقش داشتند؛ ساختارهایی که به گفته منتقدان رژیم، بیش از آنکه در خدمت امنیت ملی باشند، در جهت حفظ بقای نظام سیاسی به کار گرفته شدند.

