خبرنامه گویا - روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی مدعی شد که ایران عملاً از دریافت جنگندههای سوخو-۳۵ روسیه ناامید شده و این معامله در هالهای از ابهام قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه، مقامهای جمهوری اسلامی از سال ۲۰۲۱ خواستار تحویل این جنگندهها بودهاند، اما با گذشت چند سال هنوز حتی یک فروند نیز به ایران تحویل داده نشده است؛ موضوعی که باعث بروز تردید جدی در تهران نسبت به تعهد مسکو شده است.
این گزارش در عین حال از امضای یک قرارداد تسلیحاتی جدید میان ایران و روسیه خبر میدهد. بر اساس این ادعا، تهران در ماه دسامبر توافقی به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو با مسکو امضا کرده که به موجب آن هزاران موشک پیشرفته دوشپرتاب دریافت خواهد کرد. تمرکز اصلی گزارش بر همین معامله تازه است، اما همزمان تأکید میکند که تأخیرهای پیاپی روسیه در اجرای قرارداد بزرگ فروش جنگندههای سوخو-۳۵، اعتماد ایران به عملی شدن این خرید راهبردی را به شدت کاهش داده است.
به نوشته فایننشال تایمز، تعلل چندساله روسیه در تحویل جنگندهها، در حالی که همکاریهای نظامی دو کشور در حوزههای دیگر ادامه دارد، نشانهای از شکاف و بیاعتمادی فزاینده در روابط تهران و مسکو تلقی میشود؛ شکافی که میتواند بر آینده همکاریهای دفاعی دو طرف سایه بیندازد.
داریوش آشوری ساواکی بود چون...؛ ف. م. سخن