Sunday, Feb 22, 2026

صفحه نخست » روسیه درباره سوخو ۳۵ زیر قولش با ایران زد

22.jpgخبرنامه گویا - روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی مدعی شد که ایران عملاً از دریافت جنگنده‌های سوخو-۳۵ روسیه ناامید شده و این معامله در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه، مقام‌های جمهوری اسلامی از سال ۲۰۲۱ خواستار تحویل این جنگنده‌ها بوده‌اند، اما با گذشت چند سال هنوز حتی یک فروند نیز به ایران تحویل داده نشده است؛ موضوعی که باعث بروز تردید جدی در تهران نسبت به تعهد مسکو شده است.

این گزارش در عین حال از امضای یک قرارداد تسلیحاتی جدید میان ایران و روسیه خبر می‌دهد. بر اساس این ادعا، تهران در ماه دسامبر توافقی به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو با مسکو امضا کرده که به موجب آن هزاران موشک پیشرفته دوش‌پرتاب دریافت خواهد کرد. تمرکز اصلی گزارش بر همین معامله تازه است، اما هم‌زمان تأکید می‌کند که تأخیرهای پیاپی روسیه در اجرای قرارداد بزرگ فروش جنگنده‌های سوخو-۳۵، اعتماد ایران به عملی شدن این خرید راهبردی را به شدت کاهش داده است.

به نوشته فایننشال تایمز، تعلل چندساله روسیه در تحویل جنگنده‌ها، در حالی که همکاری‌های نظامی دو کشور در حوزه‌های دیگر ادامه دارد، نشانه‌ای از شکاف و بی‌اعتمادی فزاینده در روابط تهران و مسکو تلقی می‌شود؛ شکافی که می‌تواند بر آینده همکاری‌های دفاعی دو طرف سایه بیندازد.

مطلب قبلی...
nyt.jpg
فرناز فصیحی: لاریجانی اداره کشور را بر عهده گرفته است
مطلب بعدی...
IMG_4411.png
داریوش آشوری ساواکی بود چون...؛ ف. م. سخن

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv22-1.jpg
داریوش آشوری که با شاهزاده رضا پهلوی دیدار کرد کیست
goftar22.jpg
در مورد جاسوسان جمهوری اسلامی در گوگل چه می دانید؟
goftar22-1.jpg
وضعیت تهران یکماه مانده به نوروز بعد از سرکوب وحشیانه
one22.jpg
جشن کودتا در جلالیه تهران با حضور رضا شاه در سال ۱۲۹۹
oholic22.jpg
آیا میتوان فقر را در ایران ریشه کن کرد؟
tv22.jpg
زنان شاغل قبل از انقلاب
tv21.jpg
محمد محسن مهاجرانی پسر عطااله مهاجرانی که یک دکل نفتی را غیب کرد!
oholic21.jpg
زندگی پر از عیاشی پادشاه تایلند

از سایت های دیگر

خامنه ای تا چه زمانی می‌تواند جلوی نابودی جمهوری اسلامی را بگیرد
رسوایی بزرگ در مسابقه دختر شایسته جهان
فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران
سکس، ماوراءالطبیعه و آیین‌ها در حماسه تنانه

پر بیننده ترین ها



goftar16-1.jpg
شهردار ایرانی فرانکفورت که به مسیح علینژاد پنجاه هزار دلار پاداش داد کیست؟
goftar21-2.jpg
مراسم یادبود عنایت بخشی بازیگر نزدیک به حکومت با حضور بهزاد فراهانی
gooyatv7-1.jpg
تصاویری از تکیه کامران‌میرزا در کامرانیه تهران
euro.jpg
مهدی نصیری: مردم ایران و شاهزاده در پی استقرار پادشاهی مشروطه‌اند
kayhan.jpg
«روز جهانی اقدام»، نقطه عطف انقلاب شیروخورشید ایران
oholic21-1.jpg
این نوشیدنی‌ها رشد موهای شما را صد برابر می‌کند

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy