Monday, Feb 23, 2026

صفحه نخست » وضعیت اعتراضات دانشگاهی ایران از نگاه بی‌بی‌سی

siavashArdalan.jpg

خبرنامه گویا - گزارش دیروز بی‌بی‌سی فارسی درباره روز دوم اعتراضات دانشگاهی، بیش از آنکه تصویری شفاف از سرکوب ارائه دهد، به‌نظر می‌رسد کوشیده روایت را در مسیری خاص هدایت کند. در ماجرای درگیری‌های دانشگاه امیرکبیر، از «زد و خورد میان دانشجویان مخالف و حامی حکومت» سخن گفته می‌شود؛ تعبیری که عملاً نیروهای بسیجیِ وابسته به ساختار قدرت را هم‌تراز دانشجویان معترض نشان می‌دهد. تأکید بر اینکه «گزارشی از آسیب جدی دریافت نشده» و «بازداشتی صورت نگرفته» نیز این شائبه را تقویت می‌کند که شدت برخوردها عمداً کمرنگ نمایش داده شده است.

در گزارش آقای سیاوش اردلان، دانشجویان حامی پهلوی نشان داده می‌شوند که هنگام شعار دادن انگشت وسط بالا برده‌اند و او توضیح می‌دهد که این‌ها «شعارهایی هستند که مشخصه و نماد این جریان به‌شمار می‌روند». همچنین پرچم شیر و خورشید با تاج پهلوی برجسته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که گویی عاملی تفرقه‌انگیز و غیرهمبسته‌کننده است.

گزارش در ادامه از شعارهای جداگانه «ضدحکومت» و «حامی پهلوی» سخن می‌گوید و تلویحاً از شکاف در میان معترضان تصویر می‌سازد؛ حال آنکه وظیفه خبرنگار گزارش آنچه شنیده می‌شود است، نه تفسیر نیت‌ها یا جهت‌گیری‌های نهایی دانشجویان.

***

مطلب قبلی...
trita.jpg
ریتوئیت‌های سوال برانگیز ژرژ مالبرونو نویسنده مقاله فیگارو
مطلب بعدی...
20.jpg
تلاش روحانی برای کنار گذاشتن خامنه ای شکست خورد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv23-1.jpg
شلوار ملانیا ترامپ در ضیافت شام فرمانداران جنجالی شد
goftar23.jpg
تتوی خاص وزیر جنگ آمریکا خبرساز شد
one23-1.jpg
تصاویر کمتر دیده از احمد جنتی در آستانه ۱۰۰ سالگی
oholic23.jpg
با این ۷ روش بدنتان را هک کنید
tv23.jpg
فشن شوی زنان قبل از انقلاب
one23.jpg
حرکات آکروباتیک زنان موتورسوار در آموزشگاه موتورسواری
tv22-1.jpg
داریوش آشوری که با شاهزاده رضا پهلوی دیدار کرد کیست
goftar22.jpg
در مورد جاسوسان جمهوری اسلامی در گوگل چه می دانید؟

از سایت های دیگر

کاریکاتور: افتتاح کلینک عمل ترک حجاب
خیانت در رابطه؛ پدیده‌ای اتفاقی یا از قبل برنامه‌ریزی شده؟
سه ویژگی که نشان ‌می‌دهد شما و شریک عاطفی‌تان مناسب هم هستید
فیلم: دوران رضاشاهی؛ زوال قدرت آخوندها

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
سوئدی جذابی که مثل آب خوردن رکورد می‌شکند و پول درمی‌آورد
goftar22-2.jpg
از نقش آفرینی در کلیپ های لس آنجلسی تا ورود به سیاست، نازنین بنیادی کیست؟‌
daily11.jpg
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر با حضور فریده قطبی (مادر فرح دیبا)
one22.jpg
اعطای دکترا افتخاری دانشگاه تهران به ریچارد نیکسون رییس جمهور آمریکا در سال۱۳۳۳
oholic22-1.jpg
رونمایی از بزرگترین فروشگاه آبی آسیا در توکیو
goftar16-1.jpg
شهردار ایرانی فرانکفورت که به مسیح علینژاد پنجاه هزار دلار پاداش داد کیست؟

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy