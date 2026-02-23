از بندر پهلوی تا منچستر؛ قدردانی یک زن لهستانی از ملت ایران
خبرنامه گویا - در تجمع ایرانیان در منچستر-بریتانیا، یک بانوی سالمند لهستانی ــ از پناهجویان جنگ جهانی دوم که همراه خانواده خود و دهها هزار هموطنش از طریق بندر پهلوی وارد ایران شده بود ــ از دِینی گفت که به مردم ایران دارد. او تأکید کرد که ایران در سالهای جنگ به خانوادهاش پناه داد و امروز برای قدردانی و حمایت از قیام مردم ایران در کنار آنان ایستاده است؛ روایتی از حافظه تاریخی و همبستگی فراتر از مرزها.
