ایران اینترنشنال - روزنامه لو فیگارو به نقل از چند منبع گزارش داد علی خامنه‌ای پیش از آغاز سرکوب‌های اخیر در ایران هدف یک اقدام داخلی در درون ساختار نظام قرار گرفته بود.

این روزنامه نوشت این اقدام با هدایت حسن روحانی، رییس‌جمهور پیشین، در شب ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و در اوج اعتراضات با هدف کنار گذاشتن خامنه‌ای صورت گرفت.

لو فیگارو به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «حسن روحانی اعضای دولت سابق خود، از جمله محمدجواد ظریف، برخی روحانیون قم و چهره‌هایی از سپاه پاسداران را گرد هم آورد تا رهبر جمهوری اسلامی را از مدیریت بحران کنار بزند.»

این منبع افزود: «این اقدام شکست خورد، زیرا علی لاریجانی که در این نشست نماینده‌ای داشت، در نهایت از آن حمایت نکرد.» لو فیگارو اضافه کرد به‌منظور جلوگیری از درز اطلاعات، مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور دولت جمهوری اسلامی، عمدا از این طرح کنار گذاشته شده بود.

این روزنامه فرانسوی همچنین نوشت این ماجرا به حصر خانگی چندروزه حسن روحانی و محمدجواد ظریف و همچنین بازداشت و سپس آزادی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب نزدیک به آنها انجامید.