Tuesday, Feb 24, 2026

صفحه نخست » اعتراف یک اصولگرای سابق: چرا دانشگاه به پادشاهی‌خواهی رسیده است؟

padeshahi.jpgخبرنامه گویا - یدالله کریمی‌پور، تحلیلگر سیاسی و از چهره‌های سابق جریان اصولگرا که امروز در موضعی منتقدانه‌تر سخن می‌گوید، به چرخش قابل توجه فضای دانشگاه‌های ایران به سوی پادشاهی‌خواهی می‌پردازد؛ دانشگاهی که زمانی پایگاه نفوذناپذیر چپ مارکسیستی و رادیکالیسم ضدسلطنت بود. او این تغییر را نشانه دگرگونی در حافظه جمعی نسل جدید می‌داند

دانشگاه و پادشاهی خواهی؟

یدالله کریمی پور

​رویکرد پادشاهی‌خواهی در دانشگاهی که روزگاری دژ نفوذناپذیر «چپ» و «رادیکالیسم ضدسلطنت» بود، نشان‌دهنده چرخشی بزرگ در حافظه جمعی است. راز این دگردیسی چیست؟
​۱. ناکامی پروژه‌های چپ مارکسیستی، اسلامگرایی انقلابی و اصلاح‌طلبی، نسل جدید را به «واقع‌گرایی نوستالژیک» رانده است.

​۲.برخلاف دهه‌های ۴۰ و ۵۰ که عدالت‌خواهی سوسیالیستی اولویت بود، نسل کنونی تشنه‌ی «توسعه نئولیبرال»، «آزادی‌های فردی» و «ادغام در نظم جهانی» است. گویا تصویر پهلوی در ذهن او، نماد دولتی مقتدر و توسعه‌گر است.

​۳. در غیاب احزاب آزاد، «هویت ملی» رقیب اصلی ایدئولوژی رسمی شده است. به نظر می رسد پادشاهی‌خواهی اینجا نه صرفاً بازگشت یک فرد، که بازگشت به «عظمت ملی» و «ایرانگرایی» تعبیر می‌شود.

۴. شعار پادشاهی‌خواهی به دلیل حساسیت‌زا بودن، به رادیکال‌ترین ابزار برای مرزبندی با وضع موجود بدل شده است. دانشجو تمایز و اعتراض خود را در شعاری می‌یابد که بیشترین فاصله را با گفتمان حاکم دارد.

آنچه امروز در دانشگاه مشاهده می‌شود، لزوماً یک گرایش سیاسی کلاسیک نیست؛ بلکه آمیزه‌ای از خستگی از ایدئولوژی، حسرت توسعه و جستجوی هویت گم‌شده است. دانشگاه از «آرمان‌گرایی رو به جلو» به «واقع‌گرایی رو به عقب» تغییر جهت داده تا شاید گمشده‌ی خود یعنی «زندگی معمولی و مدرن» را در گذشته بیابد. حال پرسش این است که:

۱-آیا چنین رویکردی، بازتابی از «کف خیابان» و خواست عمومی جامعه است یا دانشگاه صرفاً در حال تئوریزه کردن یک حسرت همگانی است؟

​۲- پادشاهی‌خواهی در دانشگاه، یک ایستگاه موقت برای عبور از بن‌بست کنونی است یا به یک گفتمان ایجابی و پایدار برای آینده ایران بدل خواهد شد؟

۳-در تقابل میان این «واقع‌گرایی نوستالژیک» و «لایه‌های سخت امنیتی شرق‌محور»، فرجام توسعه و ثبات در ایران به کدام سو خواهد چرخید؟


عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar24.jpg
وضعیت شمال تهران در روزهای ناآرام دانشگاه ها
gtv.jpg
از آرشیو تصویری: حضور فرحناز پهلوی برای تدارکات عروسی ایمان پهلوی
one24.jpg
مشهورترین چهره های چپ ایران
goftar24-2.jpg
بوسه شهاب حسینی بر دستان پدر فیلمساز جانباخته در قیام دی ماه
tv23-1.jpg
شلوار ملانیا ترامپ در ضیافت شام فرمانداران جنجالی شد
goftar23.jpg
تتوی خاص وزیر جنگ آمریکا خبرساز شد
one23-1.jpg
تصاویر کمتر دیده از احمد جنتی در آستانه ۱۰۰ سالگی
oholic23.jpg
با این ۷ روش بدنتان را هک کنید

از سایت های دیگر

چه کسی آمریکایی‌های مقیم ایران را ‌می‌کشت؟
پیری (واقعیت تلخ زندگی) یک بیماری قابل علاج است
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



ch1.jpg
طرح ترور خامنه ای و پسرش؟
gtv.jpg
سوئدی جذابی که مثل آب خوردن رکورد می‌شکند و پول درمی‌آورد
goftar23-2.jpg
محققان برتر ایرانی علوم بیو انفورماتیک در جهان
goftar22-2.jpg
از نقش آفرینی در کلیپ های لس آنجلسی تا ورود به سیاست، نازنین بنیادی کیست؟‌
daily11.jpg
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر با حضور فریده قطبی (مادر فرح دیبا)
one22.jpg
اعطای دکترا افتخاری دانشگاه تهران به ریچارد نیکسون رییس جمهور آمریکا در سال۱۳۳۳

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy