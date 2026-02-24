کیهان لندن - ادعای وبسایت سازمان «مجاهدین خلق»: ۱۰۰ کشته و بازداشتی در درگیری نیروهای مجاهدین با ماموران «بیت خامنهای» وبسایت سازمان «مجاهدین خلق» در گزارشی مدعی شد از بامداد روز دوشنبه ۴ اسفند تا بعدازظهر دوشنبه «در سلسلهای از درگیریها با نیروهای رژیم» در اطراف «بیت علی خامنهای» بیش از ۱۰۰ نیروی این سازمان کشته یا دستگیر شدهاند.
در همین گزارش اشاره شد تلفات نیروهای امنیتی مستقر در «مجموعه مطهری» (مشهور به بیت رهبری) سنگین است.
برخی منابع داخلی گزارش دادند که اطراف منطقه «پاستور» دوشنبه شب صدای چند انفجار و تیراندازی شنیده شد. صبح سهشنبه گزارش شد مدارس آن نواحی تعطیل است اما منابع حکومتی تکذیب کردند.
