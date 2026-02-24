Tuesday, Feb 24, 2026

صفحه نخست » ادعای وبسایت سازمان «مجاهدین خلق»: ۱۰۰ کشته و بازداشتی در درگیری نیروهای مجاهدین با ماموران «بیت خامنه‌ای»

23.jpgکیهان لندن - ادعای وبسایت سازمان «مجاهدین خلق»: ۱۰۰ کشته و بازداشتی در درگیری نیروهای مجاهدین با ماموران «بیت خامنه‌ای» وبسایت سازمان «مجاهدین خلق» در گزارشی مدعی شد از بامداد روز دوشنبه ۴ اسفند تا بعدازظهر دوشنبه «در سلسله‌ای از درگیری‌ها با نیروهای رژیم» در اطراف «بیت علی خامنه‌ای» بیش از ۱۰۰ نیروی این سازمان کشته یا دستگیر شده‌اند.

در همین گزارش اشاره شد تلفات نیروهای امنیتی مستقر در «مجموعه مطهری» (مشهور به بیت رهبری) سنگین است.

برخی منابع داخلی گزارش دادند که اطراف منطقه «پاستور» دوشنبه شب صدای چند انفجار و تیراندازی شنیده شد. صبح سه‌شنبه گزارش شد مدارس آن نواحی تعطیل است اما منابع حکومتی تکذیب کردند.

مطلب بعدی...
selfie.jpg
آخرین سلفی با چشمی که خون می‌بارید

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar24.jpg
وضعیت شمال تهران در روزهای ناآرام دانشگاه ها
gtv.jpg
از آرشیو تصویری: حضور فرحناز پهلوی برای تدارکات عروسی ایمان پهلوی
one24.jpg
مشهورترین چهره های چپ ایران
goftar24-2.jpg
بوسه شهاب حسینی بر دستان پدر فیلمساز جانباخته در قیام دی ماه
tv23-1.jpg
شلوار ملانیا ترامپ در ضیافت شام فرمانداران جنجالی شد
goftar23.jpg
تتوی خاص وزیر جنگ آمریکا خبرساز شد
one23-1.jpg
تصاویر کمتر دیده از احمد جنتی در آستانه ۱۰۰ سالگی
oholic23.jpg
با این ۷ روش بدنتان را هک کنید

از سایت های دیگر

وقتی تماشای فیلم‌های پورنو به اعتیاد تبدیل می‌شود
فیلم: دوران رضاشاهی؛ زوال قدرت آخوندها
سه ویژگی که نشان ‌می‌دهد شما و شریک عاطفی‌تان مناسب هم هستید
ایران در آستانه انقلابی مانند انقلاب ۱۹۷۹ قرار دارد

پر بیننده ترین ها



ch1.jpg
طرح ترور خامنه ای و پسرش؟
gtv.jpg
سوئدی جذابی که مثل آب خوردن رکورد می‌شکند و پول درمی‌آورد
goftar23-2.jpg
محققان برتر ایرانی علوم بیو انفورماتیک در جهان
goftar22-2.jpg
از نقش آفرینی در کلیپ های لس آنجلسی تا ورود به سیاست، نازنین بنیادی کیست؟‌
daily11.jpg
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر با حضور فریده قطبی (مادر فرح دیبا)
one22.jpg
اعطای دکترا افتخاری دانشگاه تهران به ریچارد نیکسون رییس جمهور آمریکا در سال۱۳۳۳

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy