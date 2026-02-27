Friday, Feb 27, 2026

26.jpgیورونیوز - دادگاهی در پاریس روز پنج‌شنبه با صدور حکمی «مهدیه اسفندیاری»، شهروند ایرانی را به اتهام «تمجید تروریسم» به یک سال حبس محکوم کرد؛ پرونده‌ای که گمان می‌رود با احتمال تبادل زندانیان با دو شهروند فرانسویِ محبوس در ایران گره خورده باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فرانسه که در جلسه دادرسی حضور داشت، این شهروند ۳۹ ساله ایرانی که از سال ۲۰۱۸ مقیم فرانسه است علاوه بر مجازات حبس، به ممنوعیت دائم از حضور در خاک فرانسه نیز محکوم شده است.

ناظران سیاسی بر این باورند که با صدور این حکم، اسفندیاری اکنون به عنوان یک اهرم چانه‌زنی و مهره‌ای کلیدی در مذاکرات با تهران برای آزادی «سسیل کولر» و «ژاک پاریس»، دو شهروند فرانسوی بازداشت‌شده در ایران، در نظر گرفته خواهد شد تا مسیر برای تبادل احتمالی هموارتر شود.

مهدیه اسفندیاری در پاریس به اتهام تمجید از تروریسم، تحریک مستقیم آنلاین به اقدام تروریستی، توهین علنی آنلاین به قومیت، ملیت، نژاد یا دین افراد و مشارکت در تشکیل گروه‌های مجرمانه محاکمه شد.

دادستان‌های پیش‌تر برای خانم اسفندیاری درخواست چهار سال مجازات حبس از جمله ۳ سال تعلیقی و یک سال قطعی شده بودند. در این پرونده، چهار مرد دیگر نیز محاکمه شدند.

پیش‌تر گمانه‌هایی در رسانه‌های فرانسوی مطرح شده بود که او ممکن است به عنوان ابزاری برای مبادله با ایران، در مقابل دو شهروند فرانسوی به نام‌های «سسیل کوهلر» و «ژاک پاریس»، مورد استفاده قرار گیرد.

ما همچنان در اقامت اجباری در سفارت فرانسه در تهران هستند. پاسکال کانفاورو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «وضعیت آن‌ها خوب است و در امنیت کامل هستند.»

با توجه به شرایط حاکم بر ایران پس از سرکوب خونین اعتراض‌های اخیر و همچنین سایه تهدید مداخله نظامی آمریکا، خانواده‌ها و نزدیکان خانم کوهلر و آقای پاریس با نگرانی نتیجه پرونده خانم اسفندیاری را دنبال می‌کنند.

در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۱۶ ژانویه (۲۶ دی ۱۴۰۴) برای رسیدگی به پرونده خانم اسفندیاری برگزار شده بود، برای وی، حکم چهار سال زندان که سه سال آن تعلیقی بود، به علاوه ممنوعیت دائم ورود به خاک فرانسه، درخواست شد.

نکته قابل توجه این بود که دادستانی فرانسه در آن زمان اعلام کرد که نیازی به بازداشت دوباره متهم نیست، چرا که خانم اسفندیاری پیش‌تر هشت ماه در بازداشت موقت بوده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات ایرانی اعلام آمادگی کرده‌اند که پس از پایان روند قضایی خانم اسفندیاری در فرانسه، وی را در برابر دو شهروند فرانسوی مذکور مبادله کنند.

این دو فرانسوی در ماه مه ۲۰۲۲ در ایران بازداشت شده بودند و سپس به اتهاماتی از جمله جاسوسی به احکام سنگین محکوم شدند، اما در اوایل ماه نوامبر ۲۰۲۵ آزاد شدند ولی همچنان اجازه خروج از خاک ایران را ندارند.

نبیل بودی، وکیل خانم اسفندیاری، روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما انتظار داریم دادگاه خانم اسفندیاری را تبرئه کند» و افزود که موکلش «می‌خواهد بی‌گناهی‌اش تایید شود.» این وکیل درباره امکان مبادله موکلش با دو شهروند فرانسوی، تاکید کرد: «این موضوع کاملا به تصمیم دادگاه بستگی دارد».

دادگاه فرانسه خانم اسفندیاری را متهم کرده بود که در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حساب‌های «محور مقاومت» در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت «برابری و آشتی» متعلق به آلن سورال، مقاله‌نویس راست افراطی فرانسوی که چندین بار محکوم شده است، را تغذیه کرده است.

در گزارش خبرگزاری فرانسه، این زن ایرانی به عنوان طرفدار سپاه معرفی شده که کتاب‌هایی را از یک انتشارات وابسته به حکومت ایران به زبان فرانسوی ترجمه کرده است. خانم اسفندیاری در دادگاه اعلام کرد که موسس کانال «محور مقاومت» بوده، اما نوشتن مطالب منتشرشده را رد کرد.

او کشتارهای انجام‌شده توسط حماس در اسرائیل در تاریخ هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را تایید کرده و گفته است که «در آن روز کودکانی کشته شدند، زنانی کشته شدند و گروگان‌هایی از سوی فلسطینی‌ها گرفته شد و ۷ اکتبر پاسخی منطقی بود.» اما سپس افزود: «این یک اقدام تروریستی نبود، بلکه یک عمل مقاومت است».

احتمال تبادل

تهران تاکید دارد که این شهروند ایرانی به ناحق بازداشت شده و علنا خواستار مبادله او با سسیل کوهلر و ژاک پاریس شده است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در اواخر ماه نوامبر به شبکه «فرانس ۲۴» گفت: «این مبادله میان ایران و فرانسه مورد مذاکره قرار گرفته و توافقی نیز حاصل شده است. در واقع، ما منتظر هستیم تا کل مراحل قانونی و قضایی در هر دو کشور تکمیل شود».

آقای عراقچی گفت: «حکم [اتباع فرانسوی] صادر شده، اما همان‌طور که قبلا اشاره کردم، طبق قانون ایران، زندانیان می‌توانند بر اساس منافع ملی مبادله شوند. همه چیز آماده است و منتظر پایان روند قضایی در فرانسه هستیم».

وزارت امور خارجه فرانسه نیز به این اظهارات واکنش نشان داد اما تاکید شد که قوه قضاییه این کشور مستقل است.

پرونده سسیل کوهلر ۴۱ ساله، و ژاک پاریس ۷۲ ساله در ایران بسته شده است. آن‌ها پیش‌تر سه سال و نیم زندان را گذرانده‌اند و در اکتبر گذشته به اتهام جاسوسی به نفع اسرائیل و دیگر کشورها، به ترتیب به ۲۰ و ۱۷ سال زندان محکوم شدند.

هر دو شهروند فرانسوی از زندان آزاد شده‌اند، ا

